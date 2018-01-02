港报财经评论：买A股有苦自知，炒入摩布局制胜--信报1月2日

买A股有苦自知 炒入摩布局制胜/ 习广思

港股去年劲涨36%，升幅冠全球，成为各大小报章的标题，如此升幅当然耀眼，实情是多得期内飙114%的腾讯及大涨109%的平保撑起，相比纳指全年高收28%，恒指赢在多了这两只翻倍股。其他市场方面，中国股市表现大幅落后，反而有很大机会造就大小投资者今年出奇制胜。

国指没有腾讯支持，一年升幅仅24%，只靠平保期内的超强表现，自然要打折扣，国指因而只能与其他亚洲股市看齐。然而，港元与美元挂鈎，亚洲股市去年则有货币升值因素令回报进一步提高，例如印股全年28%涨幅，再加上印度卢比升值约7%，总回报达35%，表现贴近恒指。

A股2017年又再跑输全球股指，上证指数全年只升6%，深证指数同期更跌3%，远差过环球股市。中国股市过去一年实行了多项变革，中证监及中银监易帅后，监管层明显急于为股市去除投机与炒内幕消息的不良风气，可惜变革后的A股依然了无生气。

去年以来，中国股民眼看全球股市疯涨，投资A股真的是有苦自己知，两市共3,433只可交易个股中，有2,000多只个股录得跌幅。上涨个股共计1,133只，减掉上市不久的次新股463只，老股其实只有670只上升。换句话说，超过七成个股去年是跌的。

与个股表现相反，去年中国基金普遍录得升幅，「基民」比股民来得幸福。以股票型基金为例，在去年以前成立的股票基金共686只，实现上涨的偏股型基金共计590只，占全部偏股型基金总数86%；近九成偏股基金录得涨幅，可以说基金投资者赢家是大多数。

这与中国的监管风暴有一定关系，炒消息、炒概念的股份面对愈来愈多的讯息披露要求，而且披露内容要更贴近事实，以往靠炒内幕消息的个股更难炒得起，由于历年跑赢大盘的大都是这类中小型消息股，去年这些股份表现失色，是造成个股表现不济的原因之一。

基金去年跑赢还有一个原因，就是中国基金经理必有一套自己的财圈与关系网，所持有的股票不会太差，才会有「美丽50」这类大家都追捧或睇好的50只优质股票。而且，能在中国当基金经理，必然是内地著名大学毕业生，或是海外名牌大学回流的海归派，如果基金表现差过散户，大概很难生存吧！「美丽50」当然不是香港的「谜网50」，这又反映了国内的监管风气已吹来香港，一直令散户们闻风丧胆的港产庄家股，日后大概不能再肆意妄为，北水股可能是未来最多散户追捧的股票。

去年流通市值超过500亿元人民币的大市值股份中，近60%业绩超预期，而翻倍牛股又以市值在100亿至500亿元人民币之间的中盘股居多。其实，只要在中盘股当中，对业绩作更深入分析，内地基金经理应可续领风骚。

过去一年的去杠杆、强监管也许压抑了中国股市的表现，今年货币政策方向大概不会变，相对外围市场货币偏紧，反而是一个优势。另一方面，A股6月将正式纳入MSCI新兴市场指数与全球市场指数，已见海外投资者提前布局。

港交所资料显示，截至2017年10月31日，香港和海外投资者合计持有沪市股票3103亿元人民币，深市股票1814亿元人民币。中金报告分析，未来5至10年外资在A股持股比例有望上升至10%，平均每年从海外流入A股资金规模将达到2000亿至4000亿元人民币，资金链可望延续。若然你相信今年A股可以重新跑赢外围股市，买大唔买细应该是最稳阵做法，至于拣股方面，估值本身已经相当便宜的内银股至少可以跟足大市，甚至跑赢大盘。

《信报月刊》日前刊登了旗下基金历年都获得良好表现的中环资产投资行政总裁谭新强专访，他预料中港股市2018年会有不错的表现，尤其看好内银板块，又提到中国去杠杆的时间点比当年日本及美国更好，如果金融系统不会爆煲，那么为何不投资内银？

建行及工行 2018年的预期市账率（PB）只有0.8至0.85倍，远低于金融海啸后美国银行业的平均1.4倍，建行去年已累升逾两成\；中国银行业的股本回报率（ROE）有15%，亦意味着投资机会。谭新强认为投资者对中国实力睇好，最容易反映出来的就是银行，估计内地银行的估值将会获得提高。

2017年有一些工业股被归类为科技股，市盈率（PE）因而可从10倍以下提升到20倍甚至30倍，造就了一批指数新贵，但工业股终究是工业股；相反，内银股本质不变，估值却处于多年低位，谁更值博显而易见。（完）

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