港报财经评论：A股六连阳，唤醒证券股--经济日报1月6日

A股六连阳，唤醒证券股/ 余少文

国企指数昨日冲击12300点失败，短期或要回试12000点至12100点支持区，但内地股市气势如虹六连升，上证综合指数下周冲击3450点，积弱多时的证券股有望轮动。

沪深300指数昨日升9点，收报4138点；上证综合指数升6点，收报3391点；深证成分指数升1点，收报11342点；沪深两指数成交额合计不足5,000亿元人民币。国企指数则升8点，收报12211点，成交额266亿元。红筹指数则是众指数表现最好，全日升24点或逾0.5%，收报4560点，成交额近80亿元，主要由华润系支撑大局。

A股微升，却是六连升兼六连阳，是去年11月以来再出现六连升，当时升至3450点便连跌4日，回落近两个巴仙才反弹，上证下周会否调整有待观望，惟短綫走势刚触及下降轨（现约3400点），下周初有小小压力并不出奇，惟中期势则显著改善，先结束过去数周在3260点至3320点上落的走势，全周又大阳烛升越10周和20周綫（现分别处于3341点和3349点），如按过去两年走势而言，全周大阳烛，随后再升一至两周机会颇高，只要放量升越3450点即去年底高位，笔者会乐观睇可以冲击大型上升通道顶部（现约3640点），然后是2015年底高位3684点，今年应该可以见到。

至于国指微升，主要是收市竞价因素推高，否则是倒跌收场，但如笔者近日所指，龙头平保（02318）逆市下跌，强势股先跌因素下，下周初始终要小心国指要回气。尤其指数周二放量走高并且升越保历加通道顶部，然后连日在通道顶部沿通道扩大而续升，过去亦曾出现这种走势，如去年2月由9880点升至10544点，当时在顶部之上反覆升超过一星期，然后出现大阴烛，翌日开始调整，回调至早前升浪一半才结束调整。这走势今次会否重演，下周可以揭晓。若然指数下跌，则12000点至12100点是首个支持区，然后11690点和保历加通道中轴（现约11599点），前者是12月低位11092点升至昨日高位12288点（暂为今期升浪顶）的回调0.5倍所在。

不过，国指全周大阳烛升破去年底高位，中綫反覆寻顶，按这走势则农历年前后有机会挑战届时的通道顶部约13000点，和笔者中期目标13200点。惟关键是内险板块尤其平保，只要结束调整，可以再带领国指冲顶。尽管内险A、H股昨日股价齐齐偏弱，若然A股能保持目前六连阳走势而非去年11月六连阳见顶，相信内险股可结束弱势，尤其平保稍后分拆业务，都可以给予股价支持，所以笔者维持80元买入平保的策略。至于A股维持强势，即上证破3450点和挑战3684点，相信证券股可以追落后。

其实，笔者早前曾指出，证券板块去年上半年盈利继续下跌，但预期下半年可以重拾增长，笔者粗略统计彭博预测数字，料下半年盈利增长可达21%，扭转上半年的下跌，又以东方证券（03958）、中信建投证券（06066）、光大证券（06178）等增速最大，由38%至89%不等。由于预期去年全年盈利增长只有8%，反映证券板块下半年业绩出现拐点。而展望今年盈利也会有一成六增长，中州证券（01375）、广发证券（01776）、中金、东证、光证等增速会有两成以上，显示证券板块今年是收成年，也是笔者憧憬证券板块股价今年逆转的原因。

虽然证券板块去年跑输大市，但2017年和2018年预测PE分别为13倍和11倍，股份中只有中信建投和中国银河（06881）的预测PE是单位数，如以预测PE作拣股准则，一是买高PE的股份，因为属于板块中强势股，投资者愿意以较高PE买入，包括去年预测PE超过15倍的中信证券（06030）和中金；另一是买落后的低PE股，即银河和中信建投，这两股预测PE如回升至板块水平，可升至10.7元和7.6元，潜在升幅可达50%和27%，读者如睇好证券股今年「复活」，不妨先留意中信证券、中金、中信建投和银河，只是本栏组合去年底博银河反弹失败，似乎此股跟本栏无缘，组合会续持有中信证券，然后留意中信建投的机会。（完）

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