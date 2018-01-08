中国证券：瑞银中国今年将重点开发A股衍生产品业务，争取收入倍增

路透上海1月8日 - 国际投行瑞银集团中国证券业务主管房东明周一指出，今年将加大对A股衍生产品业务的投入，目标是相关业务收入同比增长约一倍。

他在出席瑞银大中华研讨会时对记者表示，未来无论是股指期货还是其他A股衍生品，瑞银的业务重点还是在跨境业务，例如海外投资者通过看涨期权参与A股，或者投资A股同时做一些避险对冲等。

“在2018年会重点对A股的衍生产品有比较大的投入，包括我们在资本金和风险额度方面的提高、人员方面也是有了挺多的布局。”他表示。

他还认为，目前，可转债或其他创新金融产品都有很多的衍生产品技术含量，瑞银可以通过合格境外机构投资者（QFII）或是沪深港通机制参与，这将是今年瑞银重点开发的业务。

MSCI明晟已确定今年6月起将A股纳入国际指数，这会令更多海外资本关注和投资A股市场。这不仅会给A股市场带来源源不断的海外资金，亦会产生大量的相关避险需求，A股衍生品业务将会迎来爆发期。

对于目前中国正紧锣密鼓推进的原油期货，他表示，瑞银去年已进行了缜密的准备工作，包括与监管部门的沟通、内部系统平台搭建以及潜在客户的沟通和推荐。从目前收到的反馈信息来看，海外客户对原油期货的兴趣度很高，主要来自原油生产商和下游用户的对冲需求，以及全球私募基金的交易需求。

“比如说近一两个月市场能够推出（原油期货）的话，我们希望能够在整个市场开放了以后的一两个季度里面能够把业务打开。”他说。

上海国际能源交易中心(INE)正加速推进原油期货的上市交易，目前已有六千多个投资者开户。根据此前公布的业务规则，原油期货的交易品种为中质含硫原油，报价单位为人民币，交易单位1,000桶/手。

目前瑞银中国的合资券商瑞银证券全资拥有瑞银期货，后者取得包括中国金融期货交易所及三大商品交易所的交易会员资格。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)