港报财经评论：炒定A股开门红，美元急弹成隐患--信报2月22日

炒定A股开门红 美元急弹成隐患/ 习广思

A股今日春节假后重开，港股昨天炒定先，恒指涨558点，收报31,431点，看来港股做定个势，博A股狗年首个交易天可红盘高开。港股昨天表现之劲，远胜其他主要市场，短炒盘都笃定今早A股开红盘，所以要小心有仓盘趁好消息平仓获利，港股昨天成交只得967亿港元，买盘唔算劲。港股今日表现还要看周三美股能否恢复升势。

恒指昨天大幅反弹558点，但过去两个交易天，道指及标指均处于调整回落阶段，执笔时欧股亦见红，外围形势唔算太理想。美股波幅指数（VIX）经2月6日冲上50后，逐步回落，截至周二仍处于20之上，过去一年长期处于10至15之间的日子相信已成过去。

银行及对冲基金都以波动幅度量度风险，VIX回升上较高的区间水平，常态可能是15至20，金融机构将减低杠杆应对，令市场流动减少，加上债息上扬，也会扯紧流动性，新环境会令今年股市投资不能再采取buy and hold策略，中间会有不少波动。今年余下时间，要高追就唔好预我啦。

美国财政部周二拍卖1个月至2年期的国债，反应麻麻之余，中标债息普遍较高，不是海啸后新高，就是10年新高，周三继续拍卖5至7年期债券，都唔慌有好消息。联储局今日凌晨会公布上次议息的会议纪录，睇吓公开市场委员会成员系唔系相信通胀加快。

美滙指数反弹了4个交易天，已升至近两个月的下降轨，在过去大半个月，指数在88.5打了个双底，一旦升破下降轨，随时会有2%至3%的升幅，本栏今年虽然也是看美元落，但未来一两个星期来一个急速反弹亦唔出奇。

美元转强有两个理由，一是美债息升升吓升出价值，吸引海外资金流入买债。二是欧洲政经风险上升，意大利还有10个交易天便举行大选，会选出乜人都未知，随时又搞到欧罗区七国咁乱；龙头大佬德国组织联合政府，初步有眉目，但仍要第二大政党自由民主党46万党员投票表决才能作实，投票于当地时间周二以邮寄方式进行，最终联合政府的方案若无法通过，总理默克尔可能要请辞，再举行大选，咁就麻烦矣。

另一个经济大国英国政经环境亦唔多妥，昨天公布的工资增长数据显示扣除通胀外，打工仔继续无实质工资增长，失业率回升上4.4%，去年第四季失业人数增幅是过去5年最多，经济环境一般，英伦银行5月份加唔加到息成疑；至于政治方面，首相文翠珊面对62名保守党议员要求撇脱地脱欧。上述因素都会为英镑带来新一轮波动。

欧洲货币面对不明朗，短期可能造就美元反弹机会，强美元对股市特别是新兴市场不利。

大行摩根士丹利于2018年美股投资展望曾作出多个预测，包括市盈率不会扩张而是收缩；利率及滙率的波动会蔓延至股市波幅正常化；美股的市宽会收窄；金融条件收紧；信贷息差扩阔及券商对企业每股盈利的上调将会见顶。上述几个预测1月尾之后部分开始应验。

当中，市宽收窄，股份个别发展的趋势十分明显，以美股四大科技股表现为例，在近期的反弹市中，表现分野甚大，由1月26日（美股跌浪前一个交易天）至周二计，亚马逊升4.7%、Netflix升1.44%、Facebook跌7.36%、Google母公司Alphabet亦跌了7%，反映今年大蓝筹未必一定随着指数上升，相信港股投资也会有此情况，落注也要买龙头股，因为买龙尾股追落后，可能都系嘥气。（完）

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