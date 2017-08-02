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《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月2日
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2017年8月2日 / 早上7点45分 / 9 天前

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--8月2日

路透新闻部

4 分钟阅读

    路透8月2日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间15:43时,1港元=0.86047人民币
HKDCNY=R)
    
   公司名       A股代码        B股代码        A股股价(元)    B股股价(港元)    A/B股比价
  深物业                                              18.96           8.57            2.57
  南玻                                                 8.40           4.86            2.01
  深康佳                                               5.81           3.04            2.22
  ST中华                                               7.84           3.17            2.87
  ST中冠                                               7.18           3.69            2.26
  深深宝                                              11.34           5.03            2.62
  深华发                                              19.20           5.67            3.94
  深赤湾                                              27.90          14.19            2.28
  特力                                                48.12          12.30            4.55
  飞亚达                                              11.14           6.89            1.88
  一致药业                                            75.99          45.52            1.94
  深深房                                              11.17           5.72            2.27
  ST盛润                                               9.24           6.35            1.69
  深南电                                               9.63           4.61            2.43
  深纺织                                              10.61           5.95            2.07
  方大集团                                             8.17           5.04            1.88
  深国商                                              13.20           4.92            3.12
  深赛格                                               7.40           3.84            2.24
  宝石                                                11.31           6.16            2.13
  小天鹅                                              43.70          32.67            1.55
  粤高速                                               8.66           6.55            1.54
  晨鸣纸业                                            16.44          11.69            1.63
  ST珠江                                              10.17           4.73            2.50
  美菱电器                                             6.08           4.43            1.60
  大冷股份                                             6.90           4.41            1.82
  粤电力                                               5.45           3.62            1.75
  佛山照明                                             9.07           6.05            1.74
  江铃汽车                                            21.20          17.30            1.42
  沙隆达                                              14.26           7.69            2.16
  苏常柴                                               7.67           4.46            2.00
  威孚高科                                            25.40          17.95            1.64
  古井贡酒                                            52.99          34.90            1.76
  ST东海                                              15.04           6.90            2.53
  长安汽车                                            14.17          10.22            1.61
  京东方                                               3.92           3.44            1.32
  鲁泰                                                11.84           8.75            1.57
  本钢板材                                             6.11           3.15            2.25
  张裕                                                34.42          19.82            2.02
                     
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完）

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