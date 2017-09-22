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日本首相安倍晋三正在考虑新的公司税优惠措施--消息人士
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#国际财经
2017年9月22日 / 中午11点44分 / 1 个月前

日本首相安倍晋三正在考虑新的公司税优惠措施--消息人士

1 分钟阅读

路透东京9月22日 - 来自政府和执政党的消息人士周五对路透表示，日本首相安倍晋三正在考虑引入新的税收减免措施，旨在鼓励公司加薪并加快资本支出从而刺激经济增长。

上述消息人士表示，安倍正准备在周一的一个新闻发布会上公布这些税收减免措施，此外他还料将在这次发布会上宣布将于下个月提前举行大选。由于未被授权向媒体发言，这些消息人士要求匿名。

对于促进安倍提出的投资人力资源和加强生产率方面的创新计划，薪资增长和资本支出增加被认为发挥着关键作用。

不过谨慎的日本企业却坐拥创纪录的现金而对支出仍犹豫不决，使得经济无法进入由民间部门引领增长的良性循环。

上述消息人士称，将有效公司税率从目前29.97%的水平进一步下调的想法也被提出来。

不过消息人士表示，鉴于许多公司正在增加内部储备，政府内的许多人士怀疑这能否有效地刺激企业投资。

其它政府消息人士曾对路透表示，安倍将承诺动用一部分计划中的2019年消费税上调所得到的收入，来为教育和儿童托护提供资金。

消息人士周三向路透表示，安倍将推迟平衡基本预算的时间点，从目前预定的2020财年延后至2020年代稍晚，这令人质疑政府的财政纪律。消息人士称，安倍将在周一的记者会上宣布此一决定。(完)

编译 王洋; 审校 许娜

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