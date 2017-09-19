日本首相安倍晋三国会改选政见将承诺照顾所有世代--消息

路透东京9月19日 - 多位日本政府消息人士周二表示，首相安倍晋三在下个月提前国会改选的主要竞选政见，料将包括承诺投入教育及托儿支出、对朝鲜(北韩)维持强硬立场、及修改和平宪法。

多名执政党及政府消息人士已透露，安倍考虑在国会9月28日召开会议时宣布改选众议院，以掌握自己民意支持率好转及反对党陷入混乱的机会。

安倍晋三的支持度已由7月时的低于30%回升。安倍解散众院的算盘是，预计他所属的执政联盟能够至少守住国会的简单多数地位，最好的情况则是维持享有三分之二席位的超级多数地位，这是修改和平宪法所需要的条件。

消息人士指出，安倍希望推进消费税由8%升至10%的计划，将部分税收用于成立一个“服务所有世代的社福体系”，投资于教育，减少消费税金用于偿还政府债务的比例。

日本社会福利制度的支出偏重于年长者，最新政府数据显示，日本65岁及以上的人口占总人口比重高达27.7%。

美国天普大学日本分校亚洲研究主管Jeffrey Kingston表示，“你可以承诺任何事情，例如支持社会变得更加公平、提升女性权益、生活与工作间的平衡、以及各个世代的福祉等等。”

“他有着能够胜选的策略。”

但是要用更少税收来偿还债务，将会更难达成政府于2020财年恢复基本预算盈余的目标，这可能引发对财政纪律不够严谨的疑虑。

“无论如何，我们必须维持财政纪律，”日本财务大臣麻生太郎在被问及相关报导时说道。

安倍晋三已向记者表示，他将会在9月22日自美国归来之后做出是否提前选举的决定。

日本反对党民进党支持率仅个位数，又遭遇一系列退党事件。而自诩与东京都知事小池百合子有关联的新生“日本第一”党(Japan First)虽可挑战安倍政府，但该党派目前尚未起草政纲、没有选出候选人，也没有正式注册为一个政党。

政治分析师称，这就意味着安倍的自民党及其盟党公明党有望维持在日本众议院三分之二的多数议席。

但一些分析师认为，安倍的选举基础可能会因选民对裙带关系丑闻的厌恶而受到削弱，另外人们也担心在朝鲜核武紧张局势升级之际日本出现政治真空。

“我不排除选民给安倍意外打击的可能性，”纽约哥伦比亚大学荣誉教授Gerry Curtis称。(完)