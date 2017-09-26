焦点：日本首相安倍晋三宣布提前大选 称不会影响应对朝鲜问题

路透东京9月25日 - 日本首相安倍晋三表示，他将在周四解散众议院并提前举行大选，寻求连任以继续推行对朝鲜的强硬立场，并恢复社会保障体系的平衡。

外界先前预期担任首相五年之久的安倍将在下个月举行大选，借助本党支持率上升和反对党内部不和的机会谋求连任。

“我将展现强大的领导能力，并在国家面临危机时站在最前面，”他在谈到日本人口老龄化和朝鲜时对记者表示。

“这是我作为领袖的责任和首相的使命。”

日本公明党代表山口那津男表示，他知道大选将会在10月22日举行。

安倍曾表示，他会把2019年上调消费税的收入部分拿来用在儿童照顾和教育上，而不是支付公共债务，尽管他并称他不会放弃财政改革。他说，支出再平衡将可抵销消费税上调可能对消费造成的不利影响。

“我们将把日本的社会保障体系转变成可以回应所有世代的需求，大胆地把政策资源转向解决工作世代所面临的两大问题--育儿和(老年)护理，”他说。

有批评声音称，在朝鲜紧张情势升高之际，举行大选将造成政治真空的抨击。安倍对此予以驳斥。

“我们必须不向朝鲜的威胁低头。藉着此次大选得到人民赋予的权利，我将以强势外交勇往直前，”安倍表示。他并称，现在应对朝鲜施加更多的压力，而不是展开对话。

安倍晋三的支持率已经从7月的约30%回升至50%左右，他正豪赌执政联盟可以拿下多数席次，尽管会因此丧失三分之二席次的绝对多数优势；安倍的长期目标--修改战后和平宪法以厘清军队角色的计划，需要绝对多数优势才能够达成。

他表示其目标是让执政联盟保有国会多数席次。

**豪赌？**

日经新闻周末的调查结果显示，44%的选民打算投给安倍晋三所属的自民党，主要反对党民进党则可望拿下8%的票数，另外广受欢迎的东京都知事小池百合子所筹组的新政党预料将拿下8%的票。

日经新闻的民调结果描绘安倍政府的前景，远较共同社的调查结果乐观；共同社调查显示，自民党的支持率为27.7%，还有42.2%的选民还未做出决定。

在朝鲜核武和导弹计划制造的紧张局势之下，安倍晋三作为一位强力领导人的形象提升了他的支持率，削弱了反对党对他裙带关系丑闻批评的杀伤力。这些丑闻让安倍的支持率受到影响。

鉴于其他主要发达国家的选举也曾爆出意外，政治分析师们不排除选举“出现意外”的可能性。

“安倍的豪赌可能爆出巨大意外，”资深独立政治分析师Minoru Morita表示。

众议院周四料将质问安倍有关裙带关系的丑闻，反对党官员称他解散众议院是逃避难堪问题的手段。

安倍周一指示内阁在年底前编制规模2万亿日圆(178亿美元)的经济方案，将侧重于儿童保育、教育及鼓励企业投资。

他对日本放送协会(NHK)表示，调整消费税收的用途，将使得政府“不可能”在2020年财年以前达成(扣除偿债成本及发债后)预算平衡的目标。

他表示，他相信有必要修宪以厘清军队的角色，但称将由该党决定调整内容的用字遣词。

主要反对党民主党目前正困于个位数的支持率，并且还有依赖于能否与其它反对党团体进行合作。

东京都知事小池百合子周一在安倍新闻发布会前的几个小时，宣布将领导一个新的保守的、以改革为侧重点的党派--“希望之党”，以让选民们在自民党以外有其它选择。

“我们的理想是不夹带特殊利益，”小池百合子在新闻发布会上表示。她曾是自民党的一员。

日经周六报导称，一份自民党内部调查显示，自民党和其联盟党派公明党保有的席位可能从目前的323席降至280席。去年实施的改革将把众议院的席位从475席削减至465席。(完)