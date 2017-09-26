FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
焦点：日本首相安倍晋三宣布提前大选 称不会影响应对朝鲜问题
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年9月26日 / 凌晨2点21分 / 23 天前

焦点：日本首相安倍晋三宣布提前大选 称不会影响应对朝鲜问题

2 分钟阅读

2017年9月25日，日本东京，日本首相安倍晋三在记者会上宣布提前大选。REUTERS/Toru Hanai

路透东京9月25日 - 日本首相安倍晋三表示，他将在周四解散众议院并提前举行大选，寻求连任以继续推行对朝鲜的强硬立场，并恢复社会保障体系的平衡。

外界先前预期担任首相五年之久的安倍将在下个月举行大选，借助本党支持率上升和反对党内部不和的机会谋求连任。

“我将展现强大的领导能力，并在国家面临危机时站在最前面，”他在谈到日本人口老龄化和朝鲜时对记者表示。

“这是我作为领袖的责任和首相的使命。”

日本公明党代表山口那津男表示，他知道大选将会在10月22日举行。

安倍曾表示，他会把2019年上调消费税的收入部分拿来用在儿童照顾和教育上，而不是支付公共债务，尽管他并称他不会放弃财政改革。他说，支出再平衡将可抵销消费税上调可能对消费造成的不利影响。

“我们将把日本的社会保障体系转变成可以回应所有世代的需求，大胆地把政策资源转向解决工作世代所面临的两大问题--育儿和(老年)护理，”他说。

有批评声音称，在朝鲜紧张情势升高之际，举行大选将造成政治真空的抨击。安倍对此予以驳斥。

“我们必须不向朝鲜的威胁低头。藉着此次大选得到人民赋予的权利，我将以强势外交勇往直前，”安倍表示。他并称，现在应对朝鲜施加更多的压力，而不是展开对话。

安倍晋三的支持率已经从7月的约30%回升至50%左右，他正豪赌执政联盟可以拿下多数席次，尽管会因此丧失三分之二席次的绝对多数优势；安倍的长期目标--修改战后和平宪法以厘清军队角色的计划，需要绝对多数优势才能够达成。

他表示其目标是让执政联盟保有国会多数席次。

**豪赌？**

日经新闻周末的调查结果显示，44%的选民打算投给安倍晋三所属的自民党，主要反对党民进党则可望拿下8%的票数，另外广受欢迎的东京都知事小池百合子所筹组的新政党预料将拿下8%的票。

日经新闻的民调结果描绘安倍政府的前景，远较共同社的调查结果乐观；共同社调查显示，自民党的支持率为27.7%，还有42.2%的选民还未做出决定。

在朝鲜核武和导弹计划制造的紧张局势之下，安倍晋三作为一位强力领导人的形象提升了他的支持率，削弱了反对党对他裙带关系丑闻批评的杀伤力。这些丑闻让安倍的支持率受到影响。

鉴于其他主要发达国家的选举也曾爆出意外，政治分析师们不排除选举“出现意外”的可能性。

“安倍的豪赌可能爆出巨大意外，”资深独立政治分析师Minoru Morita表示。

众议院周四料将质问安倍有关裙带关系的丑闻，反对党官员称他解散众议院是逃避难堪问题的手段。 　

安倍周一指示内阁在年底前编制规模2万亿日圆(178亿美元)的经济方案，将侧重于儿童保育、教育及鼓励企业投资。

他对日本放送协会(NHK)表示，调整消费税收的用途，将使得政府“不可能”在2020年财年以前达成(扣除偿债成本及发债后)预算平衡的目标。

他表示，他相信有必要修宪以厘清军队的角色，但称将由该党决定调整内容的用字遣词。

主要反对党民主党目前正困于个位数的支持率，并且还有依赖于能否与其它反对党团体进行合作。 　

东京都知事小池百合子周一在安倍新闻发布会前的几个小时，宣布将领导一个新的保守的、以改革为侧重点的党派--“希望之党”，以让选民们在自民党以外有其它选择。 　

“我们的理想是不夹带特殊利益，”小池百合子在新闻发布会上表示。她曾是自民党的一员。

日经周六报导称，一份自民党内部调查显示，自民党和其联盟党派公明党保有的席位可能从目前的323席降至280席。去年实施的改革将把众议院的席位从475席削减至465席。(完)

编译 张荻/戴素萍/张若琪/龚芳; 审校 白云/李爽/陈宗琦/李婷仪

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below