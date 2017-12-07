安本标准上海子公司获得中国私募证券投资基金管理人资格

路透香港12月7日 - 环球资产管理公司安本标准投资称，旗下于中国境内的外商独资企业--安本投资管理（上海）有限公司获授予中国私募证券投资基金管理人资格，将为中国的投资者提供更广泛的投资方案和客户服务。

安本投资管理（上海）可开发在岸私募证券投资基金，提供给中国的合格机构投资者和高净值投资者，此举扩大了安本标准投资在中国境内从事投资和分销业务的广度和深度，亦回应了中国投资者日益寻求量身定制的投资解决方案来实现回报和分散风险的需要。

安本标准投资是标准人寿安本集团(SLA.L)旗下的资产管理业务，名列全球规模最大的投资公司之一，拥有逾1,000名投资专才，在世界各地管理的资产总值达7,580亿美元（5,830亿英镑）。

标准人寿安本集团联席首席执行官Martin Gilbert在周三晚间的声明表示，“中国是我们全球业务的一个战略性重点...随着中国政府深化金融服务业的改革，我们热切期待拓展在岸业务，以把握长期投资契机。”

安本标准投资中国业务主管王一文指出，凭着安本强大的亚太区投资实力，公司的首要任务是扩大在上海的运营，打造一个卓越的投资组合管理团队，促进在岸投资和产品开发。

安本标准投资已进入中国市场超过15年，目前向中国机构投资者提供离岸国际投资解决方案。2015年，安本资产管理成为首批在上海成立外商独资企业的海外资产管理公司之一，获准从事在岸投资管理业务。（完）