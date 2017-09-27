独家：阿布扎比将把意大利商务飞机业务出售给中国买家--消息

路透罗马9月26日 - 据熟悉情况的消息人士说，阿布扎比主权财富基金穆巴达拉发展公司计划将意大利Piaggio Aerospace的商务飞机业务出售给一个中国政府支持的财团，该交易目前正在接受意大利政府的审查。

目前中国在欧盟的投资正处于敏感时期，欧盟执委会主席近来提出限制有政府背景的外国买家收购高科技制造等行业。

像Piaggio Aerospace这样的意大利防卫公司必须通知政府任何其重大资产出售事宜，即便出售案不涉及防卫资产。

Piaggio Aerospace生产涡轮喷气式商务飞机P180。Piaggio旗下的防卫及安全分支则采用同一个基础平台制造无人驾驶侦察机。

Piaggio Aerospace的所有者已是外国的国家投资者--阿布扎比穆巴达拉发展公司。穆巴达拉和Piaggio Aerospace均不予置评。

“最近，穆巴达拉告诉意大利当局，想将制造P180的商务飞机业务卖给中国的国有控股和民间企业。”消息人士称，但未提供潜在买主身分。

“穆巴达拉首先将出售许可证，然后是知识产权。对此政府正在进行研究，因为国防产业被认为是战略行业。”

消息人士并未进一步说明。

另一名知情消息人士称，穆巴达拉正就出售商务飞机业务进行谈判，但未具体提到买主及其国籍。(完)