独家：AC米兰老板李勇鸿寻求引入新投资者分担财务成本--消息

路透米兰9月29日 - 消息人士周五称，AC米兰足球俱乐部的中国股东正在寻求引入一个或更多的投资者以分担财务成本，这距离其收购这家亏损的意大利足球俱乐部还不到半年的时间。

4月时，意大利前总理贝卢斯科尼以7.4亿欧元(8.72亿美元)的价格将AC米兰足球俱乐部出售给中国商人李勇鸿领衔的一个财团，成为中国最大的一笔欧洲足球俱乐部投资案。

不过据一位知情人士透露，后来由于北京当局对于海外收购，尤其是足球领域收购的管控，李勇鸿的收购伙伴相继推出，他实际上成为该项收购案的唯一投资人。

消息人士还表示，若能够分摊管理和投资于该俱乐部相关的财务风险，李勇鸿会更为放心。AC米兰2016年亏损7,500万欧元，至少在今年仍会亏损。由于事件的敏感性，消息人士拒绝透露姓名。

AC米兰的一位发言人表示，该俱乐部还没有股权变动的迹象。

路透未能联系到李勇鸿或其在中国的代表。也未能找到他在米兰的联络窗口。

第二位知情人士称，正在考虑的吸引包括意大利投资者在内、潜在新投资者的一个方案就是，几年内在中国市场上市。

据第一位消息人士称，如果在中共十九大之后，监管当局放松对海外投资的立场，可能会有其他中国投资者现身。

第三位知情人士称，在寻找投资者的同时，李勇鸿的顾问还在研究借助美国私募股权基金Elliott对集团债务进行再融资的可能性。也正是Elliott在最后关头促成了当时的AC米兰交易。

该消息人士称，高盛(GS.N)和美林(BAC.N)在角逐该再融资项目。(完)