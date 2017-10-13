中国基金：近阶段建议减配A股相关资产，看好CTA和套利策略--专家

路透上海10月13日 - 中国投资咨询机构--玄武智慧总经理李健豪周五表示，对于近阶段的国内大类资产配置，建议减配A股相关的权益性资产，低配债券，相对看好CTA（商品交易顾问）策略和套利策略。

李健豪曾在国外多家知名投行担任交易和销售主管。他指出，未来一个多月国内A股指数可能会出现阶段性高点，建议布局中期波段操作的股票资产可以在这个时间窗口内逐步逢高减仓，越接近年末，A股操作价值越小。

“未来一段时间内股票上升空间并不大，看不到股票大涨的理由。”他称，按历史经验来看，每年12月上旬A股会出现阶段性高点，随后进入调整周期。如果本次十九大前后的调整周期拉长，那么12月前留给市场反弹的时间和空间将被压缩。

他补充说，12月期间是各基金公司产品争夺年终排名的冲刺阶段，基金会在此期间调仓换股，行情会更加趋向结构化，市场分化会更加明显，赚钱效应不大。

李健豪此前曾在JP摩根和里昂信贷负责高收益债券、不良债权和信用衍生品，也曾在巴克莱资本和瑞信任职股票衍生品和可转债的全球销售主管。他创办的玄武智慧，主要为国内FOF（基金的基金）和MOM（管理人的管理人基金）的子基金筛选和投资组合提供顾问服务。

他认为，目前国内强监管所带来的金融去杠杆的影响仍没有过去，整体流动性仍处于紧平衡状态，因此债市排除牛市的可能，不过未来存在一定的交易机会，例如被错杀的个券机会，信用风险小范围爆发所导致的市场恐慌机会。

他还指出，目前国内商品期货各品种之间的相关性系数在缓慢走高，同时短期内波动率开始下降，时间越长，波动率反弹的机会就越大。CTA策略经历了普遍回撤，企稳之后是一个值得切入的入场点。而近日期指贴水有所改善，阿尔法套利策略有望取得不错成绩。

对冲基金常用的交易策略包括CTA策略、套利策略、高收益债、事件驱动、固定收益、股票多空、全球宏观、相对价值等。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)