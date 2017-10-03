维权组织称欧洲央行高度依赖银行业反馈引发掌控风险

路透法兰克福10月3日 - 一维权组织周二表示，欧洲央行(ECB)几乎只向银行业寻求有关金融问题的建议与反馈的情况，使该央行面临与银行业过从甚密的风险，他们之间应该是监督与被监督的关系。

监控欧洲机构游说行为的组织CEO(Corporate Europe Observatory)在报告中表示，欧洲央行有517个顾问席次，其中有508个被金融业代表所占据。

CEO表示，接受欧洲央行监督的银行业者，在22个顾问组织中占据了多数席次。欧洲央行利用这些组织搜集情报，涵盖从经济与市场发展，到金融基础架构以及支付的各种内容。

根据CEO报告，结算公司欧洲结算系统(Euroclear)所占席次最多，其次是德意志银行、法国巴黎银行，以及法国兴业银行这三家由欧洲央行直接监督的欧洲大型银行，而学术界席次则从缺。

“欧洲央行顾问组织的构成可能引发监管程序被游说者掌控的风险，”CEO在其报告中说。

CEO的报告显示，在九个未被金融行业占据的席次中，有七席由德国工业巨头西门子等非金融公司占据，只有两席在消费者组织手中。

在CEO投诉欧洲央行总裁德拉吉和其他高层官员与30人小组(Group of 30)有牵连后，欧洲央行与金融行业的往来已受到欧盟监管机构的审查。

除了银行业监管者的角色外，欧洲央行在过去几年通过其规模为2万亿(兆)欧元的债券购买计划，一直是欧洲金融市场最重要的单一影响机构。

欧洲央行的一位发言人没有立即置评，指出欧洲央行网站上有关于联络小组的“大量信息”。

欧洲央行发布了这些小组会议的日程和概要，以及除了其中一个小组以外的所有参与者名单。

路透在2015年曾报导称，被控操纵欧元银行间拆放利率(Euribor)的交易员中，有三人是欧洲央行货币市场联络小组的成员。

CEO在报告中称，卷入2013年曝光的一起外汇操纵丑闻的银行，在欧洲央行外汇联络小组有很多代表。不过报告并未暗示该小组任何单个成员卷入了该丑闻。(完)