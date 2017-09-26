亚开行调升2017年中国经济增长率预估至6.7% 因受消费和出口助推

路透北京9月26日 - 亚洲开发银行调升对今年中国经济增长的预估，因为中国国内消费强劲、出口回升且服务业稳健增长。

亚开行目前预期中国经济在2017年将增长6.7%，高于4月时预估的6.5%。

亚开行还将中国2018年增长预估从6.2%调升至6.4%。

即便在中国努力抑制高风险投资及债务上升的情况下，今年上半年中国经济增长6.9%，快于预期，有望顺利超越约6.5%的政府目标。

“中国经济仍维持韧性，巩固其作为全球增长发动机的角色，”亚开行首席经济学家泽田康幸称。

“供给侧改革正在推进，但最终的成功取决于审慎平衡市场和政府所扮演的角色，特别是中国继续向市场和服务推动的经济转型。”

亚开行目前对中国今明两年的预测与国际货币基金组织(IMF)的预估一致。IMF在7月时上调了对中国增长的预估。

但全年增长6.7%仍表明，下半年经济将明显放缓。

分析师表示，政府强有力的调控措施导致房地产市场降温，以及出口增长放缓，可能会影响下半年的整体经济产出。

的确，8月经济数据暗示，由于借贷成本上升，中国这个全球第二大经济体开始丧失部分动能。

债务增加以及依赖信贷来推动增长也令包括国际货币基金组织(IMF)在内的组织忧心，并导致标普上周下调了中国主权信用评级。

ADB称，其预计中国今年的货币和财政政府将保持不变，汇率改革可能会包括扩大人民币的交易区间。

但该行也强调了风险，包括监管收紧导致流动性短缺，全球贸易保护主义，以及美元若开始升值可能导致资本外流重现。(完)