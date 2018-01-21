美国ADM寻求收购谷物贸易商邦吉--消息人士

路透芝加哥/加拿大卡尔加里1月20日 - 据知情人士透露，美国最大粮商Archer Daniels Midland Co(ADM)(ADM.N)已经提议收购邦吉(BG.N)。这可能掀起与瑞士竞争对手嘉能可(GLEN.L)的竞购战。

最近几年，通过收购、出售、储存和运输粮食来赚钱的大型谷物贸易商面临全球供应过剩的困境。利润微薄，使得ADM、邦吉、嘉吉[CARG.UL]和路易达孚(Louis Dreyfus Co)等粮商的核心商品贸易业务深感压力。这几家巨头被统称为“ABCD”，主宰着谷物贸易行业。

并购被视为一种应对措施。嘉能可去年寻求与邦吉结盟，当时被视为行业并购浪潮的开始。

消息人士称，去年拒绝了嘉能可收购要约的邦吉，可能不会响应ADM的提议。消息人士要求匿名，因为此事是保密的。消息人士表示，一项中止协议(standstill agreement)阻止嘉能可在下个月之前提出新的报价，邦吉目前保持所有选项都在考虑之内。

总部位于纽约州White Plains的邦吉在40多个国家经营业务，是巴西最大的农产品出口商。总部位于芝加哥的ADM的客户则遍及160个国家。

邦吉市值为97.9亿美元，周五收盘上涨11.4%至77.56美元。ADM的市值为226.4亿美元。

ADM表示不对“传言与猜测”发表评论，邦吉没有回应置评请求。未能立即联系到嘉能可发表评论。华尔街日报率先报导了ADM有意收购邦吉。(完)