《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月14日

路透6月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.798港 元) 美国股市周二上涨，标普500指数，道琼工业指数和Russell 2000指数创下纪录收盘高位，道琼工 业指数收升92.80点，或0.44%，至21,328.47点，因科技股反弹，且投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FE D)预计升息前调整头寸。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 112.390 1.22 22881 8.764 0.85 中国铝业 12.150 4.11 12588 3.790 -0.79 中国移动 53.840 0.58 82278 83.969 0.08 中国人寿 16.070 0.46 86714 25.063 0.65 中石油 64.650 0.61 26905 5.041 0.71 中石化 82.550 0.68 19067 6.437 0.74 汇丰控股 43.860 0.21 1145321 68.404 -0.29 中电信 48.480 0.27 12425 3.780 0.81 中国联通 14.500 1.12 33191 11.307 0.96 华能国际 29.650 0.27 10862 5.780 -0.34 南方航空 40.210 -1.76 2152 6.271 -0.30 东方航空 28.660 -2.75 3430 4.470 0.45 中芯国际 5.040 2.86 37346 7.860 1.56 （完） (整理 梁慧仪)