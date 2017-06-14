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2 个月前
《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月14日
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2017年6月14日 / 凌晨12点18分 / 2 个月前

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月14日

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月14日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.798港
元)
    
    美国股市周二上涨，标普500指数，道琼工业指数和Russell 2000指数创下纪录收盘高位，道琼工
业指数收升92.80点，或0.44%，至21,328.47点，因科技股反弹，且投资者在美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)预计升息前调整头寸。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              112.390     1.22        22881       8.764       0.85
 中国铝业                            12.150      4.11        12588       3.790       -0.79
 中国移动                            53.840      0.58        82278       83.969      0.08
 中国人寿                            16.070      0.46        86714       25.063      0.65
 中石油                              64.650      0.61        26905       5.041       0.71
 中石化                              82.550      0.68        19067       6.437       0.74
 汇丰控股                            43.860      0.21        1145321     68.404      -0.29
 中电信                              48.480      0.27        12425       3.780       0.81
 中国联通                            14.500      1.12        33191       11.307      0.96
 华能国际                            29.650      0.27        10862       5.780       -0.34
 南方航空                            40.210      -1.76       2152        6.271       -0.30
 东方航空                            28.660      -2.75       3430        4.470       0.45
 中芯国际                            5.040       2.86        37346       7.860       1.56
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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