《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月19日

路透6月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.8港元 ) 美国股市周五收盘变动不大，道琼工业指数收涨24.38点，或0.11%，至21,384.28点；尽管亚马逊 以137亿美元买入高档超市Whole Foods的消息打压零售股下挫，沃尔玛和Target等一系列公司股价也受创。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 110.270 0.72 57775 8.601 -0.34 中国铝业 11.990 0.76 22138 3.741 -1.03 中国移动 53.890 0.39 112363 84.068 -0.10 中国人寿 15.450 0.06 104325 24.102 0.43 中石油 63.590 0.73 38291 4.960 -0.20 中石化 81.110 -0.39 22966 6.327 0.42 汇丰控股 44.000 0.43 1551204 68.640 0.42 中电信 48.780 1.43 18652 3.805 0.92 中国联通 14.510 0.76 43611 11.318 0.16 华能国际 29.090 -0.24 24134 5.673 0.22 南方航空 41.080 2.06 7616 6.408 -1.10 东方航空 29.110 1.39 4044 4.541 1.14 中芯国际 5.680 4.03 470007 8.861 -1.11 （完） (整理 梁慧仪)