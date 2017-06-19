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《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月19日
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2017年6月19日 / 凌晨12点17分 / 2 个月前

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月19日

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.8港元
)
    
    美国股市周五收盘变动不大，道琼工业指数收涨24.38点，或0.11%，至21,384.28点；尽管亚马逊
以137亿美元买入高档超市Whole Foods的消息打压零售股下挫，沃尔玛和Target等一系列公司股价也受创。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              110.270     0.72        57775       8.601       -0.34
 中国铝业                            11.990      0.76        22138       3.741       -1.03
 中国移动                            53.890      0.39        112363      84.068      -0.10
 中国人寿                            15.450      0.06        104325      24.102      0.43
 中石油                              63.590      0.73        38291       4.960       -0.20
 中石化                              81.110      -0.39       22966       6.327       0.42
 汇丰控股                            44.000      0.43        1551204     68.640      0.42
 中电信                              48.780      1.43        18652       3.805       0.92
 中国联通                            14.510      0.76        43611       11.318      0.16
 华能国际                            29.090      -0.24       24134       5.673       0.22
 南方航空                            41.080      2.06        7616        6.408       -1.10
 东方航空                            29.110      1.39        4044        4.541       1.14
 中芯国际                            5.680       4.03        470007      8.861       -1.11
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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