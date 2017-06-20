《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月20日

路透6月20日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7987 港元) 美国股市周一上涨，道琼工业指数收涨144.71点，或0.68%，至21,528.99点，标普500和道指创下 纪录高位，科技股等成长型板块再度受青睐，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话，看似重振投 资者对经济的信心。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 110.710 0.40 40308 8.634 -0.07 中国铝业 12.460 3.92 11817 3.887 -0.85 中国移动 54.300 0.76 120561 84.694 0.77 中国人寿 15.640 1.23 79134 24.394 0.39 中石油 63.580 -0.02 35888 4.958 -0.23 中石化 82.100 1.22 24081 6.403 0.67 汇丰控股 44.180 0.41 1172406 68.909 0.01 中电信 48.910 0.27 11467 3.814 0.91 中国联通 14.580 0.48 41716 11.371 0.45 华能国际 29.810 2.48 28504 5.812 0.55 南方航空 41.420 0.83 1516 6.460 0.47 东方航空 28.530 -1.99 3418 4.450 0.68 中芯国际 5.550 -2.29 44547 8.657 -1.29 （完） (整理 梁慧仪)