《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月23日

路透6月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7988 港元) 美国股市主要股指周四几无变动，道琼工业指数收跌12.74点，或0.06%，至21,397.29点，标普健 保股指数.SPXHC升1%，连续第五日刷新纪录收盘高位，此前参议院共和党公布取代奥巴马医保的议案，提振 医保类股上升，但金融和必需消费品股收低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 109.040 0.52 27246 8.504 -0.31 中国铝业 12.500 -1.81 6071 3.899 -0.53 中国移动 53.580 0.07 86643 83.572 -0.09 中国人寿 15.560 1.63 81077 24.270 0.08 中石油 61.990 -0.39 21550 4.834 -0.11 中石化 79.480 0.16 16557 6.198 0.46 汇丰控股 43.310 -0.37 1214928 67.553 -0.14 中电信 48.750 1.29 16435 3.802 0.85 中国联通 14.890 1.57 70801 11.612 0.98 华能国际 28.190 -2.19 34106 5.496 0.30 南方航空 41.270 -0.79 1960 6.437 -0.20 东方航空 29.590 -0.24 859 4.615 0.33 中芯国际 5.440 0.37 19859 8.485 -0.99 （完） (整理 梁慧仪)