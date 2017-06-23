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《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月23日
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2017年6月23日 / 凌晨12点14分 / 1 个月内

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月23日

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月23日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7988
港元)
    
    美国股市主要股指周四几无变动，道琼工业指数收跌12.74点，或0.06%，至21,397.29点，标普健
保股指数.SPXHC升1%，连续第五日刷新纪录收盘高位，此前参议院共和党公布取代奥巴马医保的议案，提振
医保类股上升，但金融和必需消费品股收低。
    
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              109.040     0.52        27246       8.504       -0.31
 中国铝业                            12.500      -1.81       6071        3.899       -0.53
 中国移动                            53.580      0.07        86643       83.572      -0.09
 中国人寿                            15.560      1.63        81077       24.270      0.08
 中石油                              61.990      -0.39       21550       4.834       -0.11
 中石化                              79.480      0.16        16557       6.198       0.46
 汇丰控股                            43.310      -0.37       1214928     67.553      -0.14
 中电信                              48.750      1.29        16435       3.802       0.85
 中国联通                            14.890      1.57        70801       11.612      0.98
 华能国际                            28.190      -2.19       34106       5.496       0.30
 南方航空                            41.270      -0.79       1960        6.437       -0.20
 东方航空                            29.590      -0.24       859         4.615       0.33
 中芯国际                            5.440       0.37        19859       8.485       -0.99
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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