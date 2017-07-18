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19 天前
台湾个股：台积电现金股利发放采现股配台币、ADR配美元模式
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2017年7月18日 / 早上6点47分 / 19 天前

台湾个股：台积电现金股利发放采现股配台币、ADR配美元模式

路透新闻部

1 分钟阅读

路透台北7月18日 - 全球晶圆代工龙头--台积电周二表示，将于20日(周四)发放的现金股利，采现股配发台币、美国存托凭证(ADR)配美元的方式发放。外资持股扣除ADR后，料将领取约1,044.74亿台币现金股利。

受预期外资领取台积电现金股利将汇出影响，台币本周表现偏弱。台币兑美元一早即跳空贬值逾1角以30.530价位开出，随后虽由贬转升，但表现弱于多数亚洲新兴货币。外汇市场对于台积电如何配发股利的说法莫衷一是。

〞我们现股是配发台币，只有ADR才是美元。〞台积电发言体系一不愿具名人士称。

根据证交所的统计资料，台积电在纽约挂牌交易的ADR换算成股数达57.39亿股，约当259.3亿股股本的22.13%；而外资总计持有台积电股权比重高达79.688%，扣除掉ADR后，即为在现股的持股比例。

台积电今年加码配发现金股利，每股配发7台币，较去年的6元增加16.7%，20日将共计发出高达1,815.13亿台币的资金，为上市公司发放金额最大的企业。

台积电股价今日收高0.47%报214台币。大盘加权股价指数则小幅收高0.23%。

台湾上市公司自7月下旬起将密集发放现金股利，今日台塑化即发放了571.56亿台币现金股利。(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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