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《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月8日
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2017年11月8日 / 凌晨12点14分 / 1 天前

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月8日

2 分钟阅读

    路透11月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.803港
元)
    
    美国股市道琼工业指数周二微升，连续第四日创新高，道琼工业指数收高8.81点，或0.04%，至23
,557.23点，但标普500指数小跌，因Priceline财测令人失望，且金融股下滑。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              143.260     -0.07       26442       11.179      0.35
 中国铝业                            19.480      1.25        23609       6.080       -0.65
 中国移动                            50.750      0.18        123465      79.200      0.13
 中国人寿                            17.330      -0.63       123390      27.045      -0.20
 中石油                              71.790      0.64        42246       5.602       0.39
 中石化                              76.660      1.48        49538       5.982       0.70
 汇丰控股                            48.050      -0.44       1531628     74.987      -1.07
 中电信                              50.470      0.48        45511       3.938       1.24
 中国联通                            15.220      1.81        65905       11.876      -1.03
 兖州煤业                            9.750       0.83        8007        7.608       -0.81
 华能国际                            27.110      1.50        20764       5.288       1.90
 南方航空                            38.180      -0.39       4169        5.958       0.31
 东方航空                            25.470      -0.04       509         3.975       -0.13
 中芯国际                            8.640       -5.16       255408      13.484      -2.29
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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