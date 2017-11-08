《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月8日

路透11月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.803港 元) 美国股市道琼工业指数周二微升，连续第四日创新高，道琼工业指数收高8.81点，或0.04%，至23 ,557.23点，但标普500指数小跌，因Priceline财测令人失望，且金融股下滑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 143.260 -0.07 26442 11.179 0.35 中国铝业 19.480 1.25 23609 6.080 -0.65 中国移动 50.750 0.18 123465 79.200 0.13 中国人寿 17.330 -0.63 123390 27.045 -0.20 中石油 71.790 0.64 42246 5.602 0.39 中石化 76.660 1.48 49538 5.982 0.70 汇丰控股 48.050 -0.44 1531628 74.987 -1.07 中电信 50.470 0.48 45511 3.938 1.24 中国联通 15.220 1.81 65905 11.876 -1.03 兖州煤业 9.750 0.83 8007 7.608 -0.81 华能国际 27.110 1.50 20764 5.288 1.90 南方航空 38.180 -0.39 4169 5.958 0.31 东方航空 25.470 -0.04 509 3.975 -0.13 中芯国际 8.640 -5.16 255408 13.484 -2.29 （完） (整理 梁慧仪)