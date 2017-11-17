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《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月17日
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2017年11月17日 / 凌晨12点24分 / 1 天前

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月17日

2 分钟阅读

    路透11月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.8096
港元)
    
    美国股市周四收盘大幅上涨，道琼工业指数收高187.08点，或0.8%，至23,458.36点，受助于沃尔
玛和思科在业绩提振下上涨，预计将提高企业盈利的税改议案取得了首个胜利，但仅是清除了进程中的最小
障碍。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              135.810     0.45        19438       10.606      0.06
 中国铝业                            17.440      -3.81       32610       5.448       0.52
 中国移动                            50.410      -0.22       148888      78.736      0.81
 中国人寿                            17.390      2.54        138483      27.162      0.97
 中石油                              67.700      0.12        32151       5.287       0.90
 中石化                              71.030      0.07        34915       5.547       0.31
 汇丰控股                            48.270      -0.33       712096      75.394      0.06
 中电信                              48.610      -0.10       33922       3.796       1.23
 中国联通                            15.080      0.60        69008       11.777      1.18
 兖州煤业                            9.400       -1.05       8593        7.341       -0.12
 华能国际                            27.430      -0.87       14109       5.355       -0.27
 南方航空                            41.970      7.23        10110       6.555       1.01
 东方航空                            26.800      3.64        5024        4.186       0.87
 中芯国际                            7.620       5.54        211468      11.902      3.31
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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