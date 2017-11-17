《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月17日

路透11月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.8096 港元) 美国股市周四收盘大幅上涨，道琼工业指数收高187.08点，或0.8%，至23,458.36点，受助于沃尔 玛和思科在业绩提振下上涨，预计将提高企业盈利的税改议案取得了首个胜利，但仅是清除了进程中的最小 障碍。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 135.810 0.45 19438 10.606 0.06 中国铝业 17.440 -3.81 32610 5.448 0.52 中国移动 50.410 -0.22 148888 78.736 0.81 中国人寿 17.390 2.54 138483 27.162 0.97 中石油 67.700 0.12 32151 5.287 0.90 中石化 71.030 0.07 34915 5.547 0.31 汇丰控股 48.270 -0.33 712096 75.394 0.06 中电信 48.610 -0.10 33922 3.796 1.23 中国联通 15.080 0.60 69008 11.777 1.18 兖州煤业 9.400 -1.05 8593 7.341 -0.12 华能国际 27.430 -0.87 14109 5.355 -0.27 南方航空 41.970 7.23 10110 6.555 1.01 东方航空 26.800 3.64 5024 4.186 0.87 中芯国际 7.620 5.54 211468 11.902 3.31 （完） (整理 梁慧仪)