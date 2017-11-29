《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月29日

路透11月29日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.8032 港元) 美国股市周二在银行股带领下创纪录收盘高位，道琼工业指数收高255.93点，或1.09%，至23,836 .71点，受助于税改议案取得进展，消费者信心数据强劲和总统特朗普的美联储主席提名人鼓舞人心的讲话。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 135.340 0.04 17669 10.561 -0.18 中国铝业 17.120 1.66 20489 5.344 -0.12 中国移动 51.580 0.92 150159 80.498 0.18 中国人寿 17.020 -0.06 114263 26.562 1.38 中石油 68.190 0.00 13196 5.321 0.78 中石化 72.290 0.03 44983 5.641 0.19 汇丰控股 49.830 1.61 1736350 77.767 1.06 中电信 48.850 0.02 18042 3.812 0.58 中国联通 14.940 1.77 50908 11.658 0.50 兖州煤业 <YZCAY. 9.480 1.39 4436 7.397 -0.17 华能国际 26.030 -0.99 13649 5.078 0.75 南方航空 45.870 3.13 4703 7.159 0.83 东方航空 30.080 0.20 3785 4.694 -0.12 中芯国际 7.060 -2.08 39934 11.018 -1.62 （完） (整理 梁慧仪)