《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月15日

路透1月15日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.8223 港元) 美国股市周五延续涨势，三大股指齐创纪录最高收位，道琼工业指数收高228.46点，或0.89%，至 25,803.19点，因银行稳健的业绩为美国第四季业绩期揭开帷幕，且零售销售数据强劲，助涨投资者对经济成 长的乐观情绪。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 161.250 2.54 44080 12.613 0.91 中国铝业 18.590 2.54 16713 5.817 0.81 中国移动 49.850 -0.04 124742 77.988 0.31 中国人寿 16.050 1.90 151674 25.110 0.84 中石油 76.840 0.75 28524 6.011 1.36 中石化 84.070 2.14 28604 6.576 1.02 汇丰控股 54.830 0.98 2119722 85.779 2.48 中电信 48.120 0.61 14472 3.764 0.64 中国联通 13.840 -1.56 70902 10.826 0.80 兖州煤业 15.300 4.65 31963 11.968 0.40 华能国际 26.380 1.31 12969 5.159 1.35 南方航空 58.350 5.71 8933 9.129 1.09 东方航空 41.970 5.19 3391 6.566 0.24 中芯国际 8.000 -0.25 57930 12.516 0.77 （完） (整理 梁慧仪)