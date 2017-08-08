《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月8日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.( 1美元=7.8212港元) 美股道琼工业指数周一收高25.61点，或0.12%，报22,118.42 点。道指连续第九日创纪录最高收位，标普500指数微幅收高，因 消费类和科技股上涨，盖过能源股下跌带来的压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普 较港股 量 通股 溢价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 111.320 -0.46 21873 8.707 0.19 中国铝业 17.160 5.60 19430 5.369 -0.03 中国移动 53.550 0.54 72048 83.767 0.20 中国人寿 16.080 0.25 80734 25.154 0.82 中石油 64.320 -0.56 25762 5.031 0.21 中石化 75.710 -0.25 22292 5.922 0.37 汇丰控股 49.920 -0.28 622456 78.089 -0.33 中电信 47.810 0.27 6141 3.739 0.25 中国联通 14.960 -0.66 60026 11.701 0.18 华能国际 26.180 -1.36 20713 5.119 -0.60 南方航空 38.040 -0.18 2720 5.951 0.18 东方航空 27.340 -0.62 820 4.277 0.16 中芯国际 5.470 0.74 17498 8.557 -0.16 （完）