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《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月8日
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2017年8月8日 / 凌晨12点09分 / 6 天内

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月8日

路透新闻部

2 分钟阅读

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(
1美元=7.8212港元)
    
    美股道琼工业指数周一收高25.61点，或0.12%，报22,118.42
点。道指连续第九日创纪录最高收位，标普500指数微幅收高，因
消费类和科技股上涨，盖过能源股下跌带来的压力。
    
    
 公司名称             ADR代码      收盘价   涨跌幅       成交   ADR折合每股普  较港股
                                                     量         通股           溢价
                                 （美元）  （%）                (港元)         (%)
 中海油                          111.320   -0.46     21873      8.707          0.19
 中国铝业                        17.160    5.60      19430      5.369          -0.03
 中国移动                        53.550    0.54      72048      83.767         0.20
 中国人寿                        16.080    0.25      80734      25.154         0.82
 中石油                          64.320    -0.56     25762      5.031          0.21
 中石化                          75.710    -0.25     22292      5.922          0.37
 汇丰控股                        49.920    -0.28     622456     78.089         -0.33
 中电信                          47.810    0.27      6141       3.739          0.25
 中国联通                        14.960    -0.66     60026      11.701         0.18
 华能国际                        26.180    -1.36     20713      5.119          -0.60
 南方航空                        38.040    -0.18     2720       5.951          0.18
 东方航空                        27.340    -0.62     820        4.277          0.16
 中芯国际                        5.470     0.74      17498      8.557          -0.16
 
    （完）

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