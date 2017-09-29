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《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月29日
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2017年9月29日 / 凌晨12点28分 / 20 天前

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月29日

2 分钟阅读

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.8108港元)

    美股道琼工业指数周四收高40.49点，或0.18%，报22,381.2点
。受医保股走高和税改预期提振。
    
 公司名称             ADR代码      收盘价   涨跌幅       成交   ADR折合每股普  较港股
                                                     量         通股           溢价
                                 （美元）  （%）                (港元)         (%)
 中海油                          126.570   -0.28     34837      9.886          0.16
 中国铝业                        21.070    -0.80     23675      6.583          -0.86
 中国移动                        50.580    -0.69     196525     79.014         -0.55
 中国人寿                        14.910    -0.67     185427     23.292         0.18
 中石油                          62.800    -1.47     25176      4.905          -0.10
 中石化                          74.270    -1.12     48871      5.801          0.71
 汇丰控股                        49.220    0.70      1012063    76.890         0.90
 中电信                          50.940    1.80      9368       3.979          -0.53
 中国联通                        13.900    -2.11     65955      10.857         -0.58
 华能国际                        24.480    -0.57     14391      4.780          -0.83
 南方航空                        34.380    -3.26     2594       5.371          -0.17
 东方航空                        24.700    -3.21     3644       3.859          0.75
 中芯国际                        5.550     3.35      73801      8.670          -1.14
 
    （完）

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