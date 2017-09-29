《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月29日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.8108港元) 美股道琼工业指数周四收高40.49点，或0.18%，报22,381.2点 。受医保股走高和税改预期提振。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普 较港股 量 通股 溢价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 126.570 -0.28 34837 9.886 0.16 中国铝业 21.070 -0.80 23675 6.583 -0.86 中国移动 50.580 -0.69 196525 79.014 -0.55 中国人寿 14.910 -0.67 185427 23.292 0.18 中石油 62.800 -1.47 25176 4.905 -0.10 中石化 74.270 -1.12 48871 5.801 0.71 汇丰控股 49.220 0.70 1012063 76.890 0.90 中电信 50.940 1.80 9368 3.979 -0.53 中国联通 13.900 -2.11 65955 10.857 -0.58 华能国际 24.480 -0.57 14391 4.780 -0.83 南方航空 34.380 -3.26 2594 5.371 -0.17 东方航空 24.700 -3.21 3644 3.859 0.75 中芯国际 5.550 3.35 73801 8.670 -1.14 （完）