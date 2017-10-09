《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月9日

路透10月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.8051 港元) 美国股市标普500指数周五收盘小跌，道琼工业指数收跌1.72点，或0.01%，至22,773.67点，终结 了六日连创纪录新高走势，因美国非农就业岗位七年来首降，打击了市场人气；制药股下跌，因担心来自亚 马逊的竞争。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 126.790 -2.27 57963 9.896 -2.02 中国铝业 22.540 -3.88 22254 7.037 -0.75 中国移动 50.130 -0.81 282979 78.254 -0.88 中国人寿 15.310 -1.29 140584 23.899 -0.83 中石油 63.850 -1.94 34099 4.984 -1.12 中石化 74.380 -1.89 39520 5.805 -0.59 汇丰控股 49.500 -0.36 884630 77.270 -0.10 中电信 50.810 -0.74 11774 3.966 -0.86 中国联通 13.980 -0.99 47855 10.912 -0.98 兖州煤业 10.450 1.06 20176 8.156 -1.49 华能国际 24.810 -0.56 21203 4.841 -1.00 南方航空 35.410 1.08 4975 5.528 0.87 东方航空 25.330 1.32 1761 3.954 0.10 中芯国际 5.870 4.26 81772 9.163 -1.79 （完） (整理 梁慧仪)