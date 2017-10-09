FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月9日
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月9日 / 凌晨12点21分 / 10 天前

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月9日

2 分钟阅读

    路透10月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.8051
港元)
    
    美国股市标普500指数周五收盘小跌，道琼工业指数收跌1.72点，或0.01%，至22,773.67点，终结
了六日连创纪录新高走势，因美国非农就业岗位七年来首降，打击了市场人气；制药股下跌，因担心来自亚
马逊的竞争。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              126.790     -2.27       57963       9.896       -2.02
 中国铝业                            22.540      -3.88       22254       7.037       -0.75
 中国移动                            50.130      -0.81       282979      78.254      -0.88
 中国人寿                            15.310      -1.29       140584      23.899      -0.83
 中石油                              63.850      -1.94       34099       4.984       -1.12
 中石化                              74.380      -1.89       39520       5.805       -0.59
 汇丰控股                            49.500      -0.36       884630      77.270      -0.10
 中电信                              50.810      -0.74       11774       3.966       -0.86
 中国联通                            13.980      -0.99       47855       10.912      -0.98
 兖州煤业                            10.450      1.06        20176       8.156       -1.49
 华能国际                            24.810      -0.56       21203       4.841       -1.00
 南方航空                            35.410      1.08        4975        5.528       0.87
 东方航空                            25.330      1.32        1761        3.954       0.10
 中芯国际                            5.870       4.26        81772       9.163       -1.79
 （完）

 (整理 梁慧仪)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below