《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月11日

路透10月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.803 港元) 美国股市周二收盘道琼工业指数创纪录收盘新高，收涨69.61点，或0.31%，至22,830.68点，受助 沃尔玛股价急升，但亚马逊和Facebook下跌，投资者聚焦即将到来的季报期。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 129.460 1.55 23327 10.102 1.02 中国铝业 22.630 1.03 17564 7.063 0.62 中国移动 50.830 1.05 224860 79.325 0.41 中国人寿 15.410 0.46 84549 24.049 0.62 中石油 64.690 1.38 21631 5.048 0.96 中石化 74.800 0.46 27370 5.837 0.81 汇丰控股 50.600 2.04 1596944 78.966 0.47 中电信 53.670 4.78 13796 4.188 -0.29 中国联通 14.310 2.29 63931 11.166 0.41 兖州煤业 10.126 -0.33 9696 7.901 -0.61 华能国际 25.340 1.08 13431 4.943 0.47 南方航空 34.900 -0.96 2689 5.446 -0.43 东方航空 25.010 0.68 735 3.903 -0.43 中芯国际 6.320 0.96 35045 9.863 -0.67 （完） (整理 梁慧仪)