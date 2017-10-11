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《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月11日
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2017年10月11日 / 凌晨12点15分 / 8 天前

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月11日

2 分钟阅读

    路透10月11日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.803
港元)
    
    美国股市周二收盘道琼工业指数创纪录收盘新高，收涨69.61点，或0.31%，至22,830.68点，受助
沃尔玛股价急升，但亚马逊和Facebook下跌，投资者聚焦即将到来的季报期。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              129.460     1.55        23327       10.102      1.02
 中国铝业                            22.630      1.03        17564       7.063       0.62
 中国移动                            50.830      1.05        224860      79.325      0.41
 中国人寿                            15.410      0.46        84549       24.049      0.62
 中石油                              64.690      1.38        21631       5.048       0.96
 中石化                              74.800      0.46        27370       5.837       0.81
 汇丰控股                            50.600      2.04        1596944     78.966      0.47
 中电信                              53.670      4.78        13796       4.188       -0.29
 中国联通                            14.310      2.29        63931       11.166      0.41
 兖州煤业                            10.126      -0.33       9696        7.901       -0.61
 华能国际                            25.340      1.08        13431       4.943       0.47
 南方航空                            34.900      -0.96       2689        5.446       -0.43
 东方航空                            25.010      0.68        735         3.903       -0.43
 中芯国际                            6.320       0.96        35045       9.863       -0.67
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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