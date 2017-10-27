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《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月27日
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2017年10月27日 / 凌晨12点29分 / 2 天前

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月27日

2 分钟阅读

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(
1美元=7.8026港元)
    
    美股道琼工业指数周四收高71.4点，或0.31%，报23,400.86点
。此前发布的一批企业业绩利好，但涨幅受限，因纳斯达克指数受医疗保
健类股走低拖累下跌。
    
 公司名称             ADR代码      收盘价   涨跌幅       成交   ADR折合每股普  较港股
                                                     量         通股           溢价
                                 （美元）  （%）                (港元)         (%)
 中海油                          129.180   0.30      25991      10.079         -0.20
 中国铝业                        21.340    -0.79     25399      6.660          -0.89
 中国移动                        50.380    0.30      225074     78.619         0.73
 中国人寿                        16.200    0.56      200488     25.280         1.32
 中石油                          63.520    0.24      21681      4.956          0.13
 中石化                          72.450    -0.37     29122      5.653          0.41
 汇丰控股                        49.010    -0.37     1022938    76.481         -0.54
 中电信                          50.720    -1.38     12043      3.957          0.19
 中国联通                        14.310    -0.35     200061     11.166         -0.13
 华能国际                        26.640    0.64      13370      5.197          0.32
 南方航空                        35.650    1.57      4087       5.563          0.06
 东方航空                        25.330    0.36      2115       3.953          -0.93
 中芯国际                        6.790     -0.44     56965      10.596         -1.52
 
    （完）

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