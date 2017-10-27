《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--10月27日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.( 1美元=7.8026港元) 美股道琼工业指数周四收高71.4点，或0.31%，报23,400.86点 。此前发布的一批企业业绩利好，但涨幅受限，因纳斯达克指数受医疗保 健类股走低拖累下跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普 较港股 量 通股 溢价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 129.180 0.30 25991 10.079 -0.20 中国铝业 21.340 -0.79 25399 6.660 -0.89 中国移动 50.380 0.30 225074 78.619 0.73 中国人寿 16.200 0.56 200488 25.280 1.32 中石油 63.520 0.24 21681 4.956 0.13 中石化 72.450 -0.37 29122 5.653 0.41 汇丰控股 49.010 -0.37 1022938 76.481 -0.54 中电信 50.720 -1.38 12043 3.957 0.19 中国联通 14.310 -0.35 200061 11.166 -0.13 华能国际 26.640 0.64 13370 5.197 0.32 南方航空 35.650 1.57 4087 5.563 0.06 东方航空 25.330 0.36 2115 3.953 -0.93 中芯国际 6.790 -0.44 56965 10.596 -1.52 （完）