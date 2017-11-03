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《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月2日
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2017年11月3日 / 凌晨12点21分 / 1 天前

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月2日

2 分钟阅读

    路透11月3日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.8017
港元)
    
    美国股市周四涨跌互现，道琼工业指数收高81.25点，或0.35%，至23,516.26点，道琼工业指数攀
升至纪录高位，而Facebook下跌，抑制了标普500指数和纳斯达克指数的表现，投资者评估美国总统特朗普和
共和党人公布的期待已久的税改计划。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              141.040     3.62        26651       11.004      0.40
 中国铝业                            19.650      1.66        24359       6.132       -0.45
 中国移动                            50.760      -0.02       118107      79.203      0.77
 中国人寿                            17.600      -0.11       119945      27.462      0.23
 中石油                              68.820      4.21        48043       5.369       1.30
 中石化                              74.550      1.00        42430       5.816       0.98
 汇丰控股                            48.350      -0.68       1383952     75.442      -0.54
 中电信                              50.590      0.62        8336        3.947       0.43
 中国联通                            14.830      1.99        76598       11.570      -0.43
 兖州煤业                            9.678       -0.53       32364       7.550       -0.65
 华能国际                            26.530      0.53        6217        5.174       -0.49
 南方航空                            39.470      1.54        3656        6.159       -0.02
 东方航空                            26.210      -0.79       967         4.090       -0.01
 中芯国际                            7.960       -3.28       215182      12.420      -1.89
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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