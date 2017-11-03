《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月2日

路透11月3日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.8017 港元) 美国股市周四涨跌互现，道琼工业指数收高81.25点，或0.35%，至23,516.26点，道琼工业指数攀 升至纪录高位，而Facebook下跌，抑制了标普500指数和纳斯达克指数的表现，投资者评估美国总统特朗普和 共和党人公布的期待已久的税改计划。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 141.040 3.62 26651 11.004 0.40 中国铝业 19.650 1.66 24359 6.132 -0.45 中国移动 50.760 -0.02 118107 79.203 0.77 中国人寿 17.600 -0.11 119945 27.462 0.23 中石油 68.820 4.21 48043 5.369 1.30 中石化 74.550 1.00 42430 5.816 0.98 汇丰控股 48.350 -0.68 1383952 75.442 -0.54 中电信 50.590 0.62 8336 3.947 0.43 中国联通 14.830 1.99 76598 11.570 -0.43 兖州煤业 9.678 -0.53 32364 7.550 -0.65 华能国际 26.530 0.53 6217 5.174 -0.49 南方航空 39.470 1.54 3656 6.159 -0.02 东方航空 26.210 -0.79 967 4.090 -0.01 中芯国际 7.960 -3.28 215182 12.420 -1.89 （完） (整理 梁慧仪)