《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月19日

路透香港12月19日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与 港股周一收市价的比较.(1美元=7.8156港元) 美股道琼工业指数周一收高140.46点，或0.57%，报24,792.2 点。三大股指再创纪录收盘新高，因随着共和党税改议案朝最终通过又迈 进了一步，对企业税可能下调的乐观情绪增强。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普 较港股 量 通股 溢价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 139.260 0.32 20725 10.884 0.04 中国铝业 17.160 5.21 22485 5.365 0.84 中国移动 49.460 0.57 151203 77.312 0.60 中国人寿 15.490 0.72 92944 24.213 0.47 中石油 68.780 0.57 24295 5.376 0.48 中石化 71.050 1.01 51516 5.553 0.23 汇丰控股 50.700 1.06 1454183 79.250 0.51 中电信 48.440 -0.94 13119 3.786 0.42 中国联通 13.510 -0.44 72171 10.559 0.56 华能国际 25.240 0.32 14254 4.932 0.24 南方航空 47.670 -0.96 7447 7.451 0.97 东方航空 31.810 -0.22 1316 4.972 0.25 中芯国际 7.180 0.98 86919 11.223 1.66 （完）