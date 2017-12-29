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《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月29日
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December 29, 2017 / 12:24 AM / a day ago

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月29日

2 分钟阅读

路透香港12月29日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与
港股周四收市价的比较.(1美元=7.8167港元)
    
    美股道琼工业指数周四收高63.21点，或0.26%，报24,837.51
点。因金融股和科技股走高。    
    
 公司名称             ADR代码      收盘价   涨跌幅       成交   ADR折合每股普  较港股
                                                     量         通股           溢价
                                 （美元）  （%）                (港元)         (%)
 中海油                          144.510   0.24      10468      11.296         -0.04
 中国铝业                        18.580    2.88      25526      5.809          2.10
 中国移动                        49.970    -0.10     73660      78.120         -0.10
 中国人寿                        15.570    0.45      126936     24.341         -0.65
 中石油                          70.220    -0.61     11838      5.489          0.16
 中石化                          73.300    -0.77     23690      5.730          -0.01
 汇丰控股                        51.520    0.08      1207341    80.543         0.68
 中电信                          47.180    -0.08     18585      3.688          -0.06
 中国联通                        13.520    0.00      61043      10.568         0.27
 华能国际                        24.990    0.60      4751       4.883          -0.13
 南方航空                        50.590    -0.92     4301       7.909          0.62
 东方航空                        34.430    -0.95     10475      5.383          0.42
 中芯国际                        8.470     7.22      118834     13.241         0.47
 
    （完）

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