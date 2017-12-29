《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月29日

路透香港12月29日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与 港股周四收市价的比较.(1美元=7.8167港元) 美股道琼工业指数周四收高63.21点，或0.26%，报24,837.51 点。因金融股和科技股走高。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普 较港股 量 通股 溢价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 144.510 0.24 10468 11.296 -0.04 中国铝业 18.580 2.88 25526 5.809 2.10 中国移动 49.970 -0.10 73660 78.120 -0.10 中国人寿 15.570 0.45 126936 24.341 -0.65 中石油 70.220 -0.61 11838 5.489 0.16 中石化 73.300 -0.77 23690 5.730 -0.01 汇丰控股 51.520 0.08 1207341 80.543 0.68 中电信 47.180 -0.08 18585 3.688 -0.06 中国联通 13.520 0.00 61043 10.568 0.27 华能国际 24.990 0.60 4751 4.883 -0.13 南方航空 50.590 -0.92 4301 7.909 0.62 东方航空 34.430 -0.95 10475 5.383 0.42 中芯国际 8.470 7.22 118834 13.241 0.47 （完）