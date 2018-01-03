《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月3日

路透1月3日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.8162港 元) 美国股市周二在2018年首个交易日上涨，道琼工业指数收高104.79点，或0.42%，至24,824.01点 ，标普500指数和纳斯达克指数收盘创纪录新高，因投资者对今年股市将会进一步上涨持乐观态度。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 147.540 2.77 22751 11.532 0.10 中国铝业 18.900 5.41 25900 5.909 1.18 中国移动 50.760 0.44 136305 79.350 0.13 中国人寿 16.070 2.95 148924 25.121 -0.31 中石油 72.000 2.95 42394 5.628 0.85 中石化 76.140 3.78 47190 5.951 0.70 汇丰控股 52.410 1.49 2119621 81.929 0.77 中电信 48.140 1.41 20405 3.763 0.07 中国联通 13.930 2.96 75322 10.888 0.07 兖州煤业 12.520 7.01 38814 9.786 -0.25 华能国际 25.100 0.40 19158 4.905 -0.92 南方航空 50.540 -2.47 14213 7.901 0.01 东方航空 36.220 0.22 4328 5.662 0.39 中芯国际 8.040 -6.07 214685 12.568 -0.41 （完） (整理 梁慧仪)