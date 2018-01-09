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《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月9日
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January 9, 2018 / 12:07 AM / 2 days ago

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月9日

2 分钟阅读

    路透1月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.8211港
元)
    
    美国股市标普500指数周一延续2018年开始以来的涨势，道琼工业指数收低12.87点，或0.05%，至
25,283.0点，不过势头已大幅放缓，因医保和金融股承压，且投资者正在等待财报季的开始。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              154.190     -0.21       14471       12.059      0.49
 中国铝业                            18.590      -4.03       20906       5.816       0.45
 中国移动                            50.320      0.02        152967      78.712      0.91
 中国人寿                            15.610      -0.38       225194      24.417      0.28
 中石油                              74.400      -0.13       25454       5.819       1.02
 中石化                              80.260      0.85        87702       6.277       0.76
 汇丰控股                            51.750      -0.81       1255309     80.948      0.56
 中电信                              48.400      0.12        34332       3.785       1.21
 中国联通                            14.110      1.00        75500       11.036      1.06
 兖州煤业                            14.670      13.46       49472       11.474      -0.58
 华能国际                            26.140      -1.47       26401       5.111       0.22
 南方航空                            57.190      -1.40       15406       8.946       1.66
 东方航空                            39.380      -5.56       9243        6.160       0.98
 中芯国际                            8.300       2.22        105349      12.983      5.04
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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