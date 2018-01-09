《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月9日

路透1月9日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.8211港 元) 美国股市标普500指数周一延续2018年开始以来的涨势，道琼工业指数收低12.87点，或0.05%，至 25,283.0点，不过势头已大幅放缓，因医保和金融股承压，且投资者正在等待财报季的开始。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 154.190 -0.21 14471 12.059 0.49 中国铝业 18.590 -4.03 20906 5.816 0.45 中国移动 50.320 0.02 152967 78.712 0.91 中国人寿 15.610 -0.38 225194 24.417 0.28 中石油 74.400 -0.13 25454 5.819 1.02 中石化 80.260 0.85 87702 6.277 0.76 汇丰控股 51.750 -0.81 1255309 80.948 0.56 中电信 48.400 0.12 34332 3.785 1.21 中国联通 14.110 1.00 75500 11.036 1.06 兖州煤业 14.670 13.46 49472 11.474 -0.58 华能国际 26.140 -1.47 26401 5.111 0.22 南方航空 57.190 -1.40 15406 8.946 1.66 东方航空 39.380 -5.56 9243 6.160 0.98 中芯国际 8.300 2.22 105349 12.983 5.04 （完） (整理 梁慧仪)