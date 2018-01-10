《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月10日

路透1月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.8205 港元) 美国股市周二延续新年的涨势，道琼工业指数收高102.80点，或0.41%，至25,385.80点，三大股 指创纪录最高收位，因投资者在财报季开始前感到乐观，并寄望朝鲜紧张局势得到缓和。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 155.320 0.73 35916 12.147 1.05 中国铝业 17.390 -6.46 75846 5.440 -1.09 中国移动 49.810 -1.01 187170 77.908 0.01 中国人寿 15.640 0.19 130861 24.463 -0.15 中石油 73.810 -0.79 29072 5.772 -0.13 中石化 80.610 0.44 44095 6.304 -0.09 汇丰控股 52.150 0.77 1272735 81.568 0.76 中电信 48.620 0.45 18587 3.802 0.33 中国联通 14.160 0.35 72693 11.074 0.31 兖州煤业 14.860 1.30 8559 11.621 -0.84 华能国际 25.870 -1.03 14106 5.058 -0.63 南方航空 55.480 -2.99 7467 8.678 -1.17 东方航空 39.230 -0.38 6468 6.136 0.10 中芯国际 8.160 -1.69 60474 12.763 0.97 （完） (整理 梁慧仪)