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《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月10日
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January 10, 2018 / 12:28 AM / a day ago

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月10日

2 分钟阅读

    路透1月10日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.8205
港元)
    
    美国股市周二延续新年的涨势，道琼工业指数收高102.80点，或0.41%，至25,385.80点，三大股
指创纪录最高收位，因投资者在财报季开始前感到乐观，并寄望朝鲜紧张局势得到缓和。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              155.320     0.73        35916       12.147      1.05
 中国铝业                            17.390      -6.46       75846       5.440       -1.09
 中国移动                            49.810      -1.01       187170      77.908      0.01
 中国人寿                            15.640      0.19        130861      24.463      -0.15
 中石油                              73.810      -0.79       29072       5.772       -0.13
 中石化                              80.610      0.44        44095       6.304       -0.09
 汇丰控股                            52.150      0.77        1272735     81.568      0.76
 中电信                              48.620      0.45        18587       3.802       0.33
 中国联通                            14.160      0.35        72693       11.074      0.31
 兖州煤业                            14.860      1.30        8559        11.621      -0.84
 华能国际                            25.870      -1.03       14106       5.058       -0.63
 南方航空                            55.480      -2.99       7467        8.678       -1.17
 东方航空                            39.230      -0.38       6468        6.136       0.10
 中芯国际                            8.160       -1.69       60474       12.763      0.97
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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