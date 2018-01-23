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January 23, 2018 / 12:19 AM / 2 days ago

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月23日

2 分钟阅读

路透香港1月23日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港
股周一收市价的比较.(1美元=7.8188港元)
    
    美股道琼工业指数周一收高142.88点，或0.55%，报26,214.6
点。美国股市主要股指周一再创纪录收盘新高，因美国参议院民主共和两
党终于就拨款议案达成协议，结束联邦政府停摆。    
    
 公司名称             ADR代码      收盘价   涨跌幅       成交   ADR折合每股普  较港股
                                                     量         通股           溢价
                                 （美元）  （%）                (港元)         (%)
 中海油                          158.930   1.64      17642      12.426         0.70
 中国铝业                        18.820    0.70      16392      5.886          0.10
 中国移动                        51.970    0.87      186797     81.269         -0.10
 中国人寿                        16.610    0.24      113772     25.974         0.29
 中石油                          75.690    1.35      23494      5.918          0.82
 中石化                          84.090    0.14      31932      6.575          1.00
 汇丰控股                        55.470    0.20      1814781    86.742         2.05
 中电信                          49.030    0.45      7475       3.834          0.62
 中国联通                        14.460    -1.23     144973     11.306         0.41
 华能国际                        26.510    -0.49     46558      5.182          1.21
 南方航空                        57.330    0.65      6285       8.965          0.73
 东方航空                        41.850    3.69      5678       6.544          -0.54
 中芯国际                        7.520     1.48      39526      11.759         2.08
 
    （完）
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