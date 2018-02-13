《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月13日

路透2月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.82港 元) 美国股市三大股指周一大幅反弹，道琼工业指数收涨410.37点，或1.7%，收报24,601.27点，所有 板块全线上涨，因在美股创下两年来最大单周跌幅后，投资者重拾信心，但分析师并不认同市场回调已结束 。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 142.910 1.78 45066 11.176 2.34 中国铝业 14.910 2.26 20778 4.664 1.83 中国移动 47.970 -0.04 268236 75.025 1.39 中国人寿 14.820 -0.27 377656 23.178 1.22 中石油 68.470 0.43 89335 5.354 1.22 中石化 78.690 1.81 43947 6.154 1.54 汇丰控股 51.380 -0.02 2054924 80.358 1.21 中电信 44.990 -0.11 32222 3.518 1.39 中国联通 12.920 -0.92 141867 10.103 1.24 兖州煤业 14.225 3.30 56517 11.124 1.13 华能国际 24.120 -0.82 43490 4.715 2.29 南方航空 59.750 7.62 9906 9.345 3.03 东方航空 39.300 5.11 6787 6.147 2.10 中芯国际 5.860 -8.15 181503 9.165 3.44 （完） (整理 梁慧仪)