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亚洲
February 13, 2018 / 12:46 AM / a day ago

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月13日

2 分钟阅读

    路透2月13日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.82港
元)
    
    美国股市三大股指周一大幅反弹，道琼工业指数收涨410.37点，或1.7%，收报24,601.27点，所有
板块全线上涨，因在美股创下两年来最大单周跌幅后，投资者重拾信心，但分析师并不认同市场回调已结束
。
 公司名称                ADR代码       收盘价     涨跌幅         成交量  ADR折合每   较港股溢价
                                                                         股普通股    
                                     （美元）    （%）                   (港元)      (%)
 中海油                              142.910     1.78        45066       11.176      2.34
 中国铝业                            14.910      2.26        20778       4.664       1.83
 中国移动                            47.970      -0.04       268236      75.025      1.39
 中国人寿                            14.820      -0.27       377656      23.178      1.22
 中石油                              68.470      0.43        89335       5.354       1.22
 中石化                              78.690      1.81        43947       6.154       1.54
 汇丰控股                            51.380      -0.02       2054924     80.358      1.21
 中电信                              44.990      -0.11       32222       3.518       1.39
 中国联通                            12.920      -0.92       141867      10.103      1.24
 兖州煤业                            14.225      3.30        56517       11.124      1.13
 华能国际                            24.120      -0.82       43490       4.715       2.29
 南方航空                            59.750      7.62        9906        9.345       3.03
 东方航空                            39.300      5.11        6787        6.147       2.10
 中芯国际                            5.860       -8.15       181503      9.165       3.44
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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