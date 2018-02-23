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February 23, 2018 / 12:20 AM / 2 days ago

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月23日

2 分钟阅读

路透香港2月23日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港
股周四收市价的比较.(1美元=7.8233港元)
    
    美股道琼工业指数周四收高164.7点，或0.66%，报24,962.48
点。受助于工业和能源股走高，随着美债收益率回落，终结了两日连跌走
势。    
    
 公司名称             ADR代码      收盘价   涨跌幅       成交   ADR折合每股普  较港股
                                                     量         通股           溢价
                                 （美元）  （%）                (港元)         (%)
 中海油                          147.280   -0.57     13227      11.522         1.25
 中国铝业                        15.730    0.13      30649      4.922          -0.36
 中国移动                        47.730    -0.25     114848     74.681         0.04
 中国人寿                        15.040    0.07      240464     23.532         0.14
 中石油                          70.550    -0.16     35165      5.519          0.72
 中石化                          81.050    -0.89     55313      6.341          0.97
 汇丰控股                        51.040    -0.18     1844939    79.860         0.39
 中电信                          44.180    -0.92     15929      3.456          -0.11
 中国联通                        12.980    -0.76     46387      10.155         0.14
 华能国际                        24.130    -0.41     14487      4.719          1.06
 南方航空                        65.850    5.36      13911      10.303         1.21
 东方航空                        42.960    6.21      2219       6.722          0.48
 中芯国际                        6.560     3.14      130080     10.264         1.22
 
    （完）
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