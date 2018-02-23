《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月23日

路透香港2月23日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港 股周四收市价的比较.(1美元=7.8233港元) 美股道琼工业指数周四收高164.7点，或0.66%，报24,962.48 点。受助于工业和能源股走高，随着美债收益率回落，终结了两日连跌走 势。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交 ADR折合每股普 较港股 量 通股 溢价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 147.280 -0.57 13227 11.522 1.25 中国铝业 15.730 0.13 30649 4.922 -0.36 中国移动 47.730 -0.25 114848 74.681 0.04 中国人寿 15.040 0.07 240464 23.532 0.14 中石油 70.550 -0.16 35165 5.519 0.72 中石化 81.050 -0.89 55313 6.341 0.97 汇丰控股 51.040 -0.18 1844939 79.860 0.39 中电信 44.180 -0.92 15929 3.456 -0.11 中国联通 12.980 -0.76 46387 10.155 0.14 华能国际 24.130 -0.41 14487 4.719 1.06 南方航空 65.850 5.36 13911 10.303 1.21 东方航空 42.960 6.21 2219 6.722 0.48 中芯国际 6.560 3.14 130080 10.264 1.22 （完）