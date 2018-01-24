路透基点：飞机租赁商AerCap重返亚洲筹措6亿美元再融资--TRLPC

路透香港1月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，飞机租赁 公司AerCap Holdings NV时隔近两年重返亚洲，筹措一笔6亿美元的四年 期循环信贷。 中国信托商业银行、星展银行和第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Bank)在协调安排这笔贷款案。该贷款利率为较伦敦银行同业拆放款利率 (Libor)加码155个基点。 银行受邀分四个层次参贷。承贷4,000万美元或以上的银行获得牵头 行头衔，可获得最高173.75个基点的综合费用，其中前端费为75个基点； 承贷3,000-3,900万美元的银行获得主办行头衔，可获得最高171.25个基 点的综合费用，其中前端费为65个基点；承贷2,000-2,900万美元的银行 获得安排行头衔，可获得最高168.75个基点的综合费用，其中前端费为55 个基点；承贷1,000-1,900万美元的银行获得经理行头衔，可获得最高166 .25个基点的综合费用，其中前端费为45个基点。 所筹资金将用于再融资。 该公司上周在台北为这笔贷款举行了路演，之前在10月由中国信托商 业银行安排举行一场非交易性路演。(完) (编译 李爽 审校 张明钧)