香港经济：爱尔兰飞机租赁公司Aergo设地区办事处，受税务优惠政策吸引

路透香港1月23日 - 国际飞机租赁公司--爱尔兰Aergo Capital周二宣布在香港开设地区办事处，因新的税务优惠政策有助公司拓展亚洲区内的业务。

香港投资推广署的新闻稿引述Aergo行政总裁Fred Browne称，亚洲飞机租赁业前景乐观，而香港凭藉优越的地理位置，势将成为区内主要的飞机租赁中心。

“在香港增设新的办事处，让我们可以继续服务亚洲现有和潜在的客户。”他说，“香港去年推出的飞机租赁活动新税务优惠政策有助公司拓展区内的业务。”

香港政府就部分飞机租赁活动提出的特惠征税基准已于2017年6月28日经立法会通过成为法例，新条例将于2017/18课税年度实施，为在香港经营的合资格飞机租赁活动及合资格飞机租赁管理活动提供8.25%的优惠税率（即香港企业利得税税率的一半）。

港交所此前就建议《上市规则》豁免飞机租赁活动进行谘询，以配合政府推动香港成为航空租赁和融资中心的大方向。

Aergo于国际飞机租赁界具领导地位，专为航空公司提供全面服务，包括飞机租赁、飞机融资、售后回租及飞机贸易。Aergo副董事长兼Aergo Capital Asia Limited董事总经理余子为于飞机租赁业工作逾30年，将领导Aergo的香港办事处。

截至2017年12月，Aergo拥有和管理42架飞机，分布在19间航空公司和14个国家。（完）