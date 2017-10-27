CVS提出以超过660亿美元收购安泰保险--消息人士

路透10月26日 - 消息人士周四表示，美国药房运营商CVS Health Corp(CVS.N)提出以超过每股200美元、或总价逾660亿美元收购美国第三大健康保险公司安泰保险(Aetna)(AET.N)。

CVS Health是美国最大的药品福利管理公司和药房运营商之一。安泰保险是美国历史最悠久的健康保险公司之一，其业务遍布全国，涉及雇主医保、政府医保计划等诸多领域。

安泰保险涨11%以上，或18.48美元，至178.60美元。CVS跌3%，或2.22美元，至73.31美元。《华尔街日报》周四早些时候率先报导了并购谈判消息。

与安泰保险合并将使CVS在与制药企业的价格谈判中获得更大筹码，但也将使其面临更严格的反垄断审查。

该交易还可能有助于缓解CVS的股价压力。之前有猜测称亚马逊(AMZN.O)准备进入处方药市场，利用其庞大的电商平台从传统药房抢夺市场份额，这令CVS股价承压。

一位消息人士补充称，CVS和安泰保险只是最近才开始讨论并购事宜，预计无法在几周内达成协议。该人士提醒称，由于消息已被公布，谈判步伐可能加快。

消息人士未说明CVS的报价中现金和股票的比例，但考虑到CVS和安泰保险分别高达770亿和540亿美元的市值，股票可能在收购交易中占很大比重。

安泰保险和CVS不予置评。(完)