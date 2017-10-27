FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
企业并购：CVS提出以超过660亿美元收购安泰保险--消息人士
频道
专题
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
路透调查
调查：今明两年金价预计均将持平 银价预估再度下调
9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显
中国财经
9月中国工业企业利润增速创七个月新高 电力等行业拉动明显
斯巴鲁称内销汽车的出厂检测未严格遵守适当的检测程序
国际财经
斯巴鲁称内销汽车的出厂检测未严格遵守适当的检测程序
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#市场报道
2017年10月27日 / 凌晨1点14分 / 1 天前

企业并购：CVS提出以超过660亿美元收购安泰保险--消息人士

1 分钟阅读

路透10月26日 - 消息人士周四表示，美国药房运营商CVS Health Corp提出以超过每股200美元、或总价逾660亿美元收购美国第三大健康保险公司安泰保险(Aetna)。

CVS Health是美国最大的药品福利管理公司和药房运营商之一。安泰保险是美国历史最悠久的健康保险公司之一，其业务遍布全国，涉及雇主医保、政府医保计划等诸多领域。

安泰保险涨11%以上，或18.48美元，至178.60美元。CVS跌3%，或2.22美元，至73.31美元。《华尔街日报》周四早些时候率先报道了并购谈判消息。

与安泰保险合并将使CVS在与制药企业的价格谈判中获得更大筹码，但也将使其面临更严格的反垄断审查。

该交易还可能有助于缓解CVS的股价压力。之前有猜测称亚马逊准备进入处方药市场，利用其庞大的电商平台从传统药房抢夺市场份额，这令CVS股价承压。

一位消息人士补充称，CVS和安泰保险只是最近才开始讨论并购事宜，预计无法在几周内达成协议。该人士提醒称，由于消息已被公布，谈判步伐可能加快。

消息人士未说明CVS的报价中现金和股票的比例，但考虑到CVS和安泰保险分别高达770亿和540亿美元的市值，股票可能在收购交易中占很大比重。

安泰保险和CVS不予置评。(完) (编译 王灿；审校 杜明霞/徐文焰)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below