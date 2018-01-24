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January 24, 2018 / 9:37 AM / 更新于 20 hours ago

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月24日

9 分钟阅读

    路透1月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间17:35时
，1港元=0.81531人民币)
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为28%
，低于上交易日收盘的28.57%。
   公司名        A股代码       H股代码       A股价格(元)     H股价格(港元    A/H股比价
                                                                  )        
 工商银行                                              7.40          7.28           1.25
 建设银行                                              9.67          8.73           1.36
 中国银行                                              4.69          4.70           1.22
 农业银行                                              4.53          4.80           1.16
 招商银行                                             33.85         38.60           1.08
 中信银行                                              7.40          6.58           1.38
 交通银行                                              7.04          6.78           1.27
 民生银行                                              9.33          8.76           1.31
 中国人寿                                             30.93         26.95           1.41
 中国平安                                             76.44         94.00           1.00
 中国太保                                             39.77         41.45           1.18
 中信证券                                             22.92         22.90           1.23
 新华人寿                                             59.96         52.85           1.39
 海通证券                                             14.52         13.50           1.32
 华能国际                                              6.35          5.13           1.52
 大唐发电                                              4.21          2.55           2.02
 华电国际                                              3.71          3.01           1.51
 中煤能源                                              6.15          4.07           1.85
 中国神华                                             24.79         23.55           1.29
 中国石油                                              9.33          6.21           1.84
 兖州煤业                                             16.48         13.16           1.54
 中国石化                                              7.32          6.85           1.31
 上海石化                                              6.94          4.84           1.76
 中海油服                                             13.28         10.32           1.58
 仪征化纤                                              2.94          1.50           2.40
 中国铝业                                              8.09          5.76           1.72
 江西铜业                                             19.09         12.90           1.82
 洛阳钼业                                              8.16          5.97           1.68
 紫金矿业                                              4.52          3.48           1.59
 马钢股份                                              4.39          4.23           1.27
 鞍钢股份                                              7.18          8.90           0.99
 重庆钢铁                                              2.24          1.58           1.74
 海螺水泥                                             32.51         41.30           0.97
 洛阳玻璃                                             20.49          4.09           6.14
 京城机电                                              6.40          2.34           3.35
 中联重科                                              4.63          3.77           1.51
 金隅股份                                              5.92          3.93           1.85
 中国国航                                             11.72         10.28           1.40
 东方航空                                              8.01          6.27           1.57
 南方航空                                             10.58          8.65           1.50
 中国远洋                                              7.16          4.40           2.00
 中海集运                                              3.53          1.74           2.49
 中集集团                                             22.05         15.90           1.70
 中海发展                                              6.37          4.54           1.72
 宁沪高速                                             10.48         12.78           1.01
 深高速                                                9.22          8.23           1.37
 成渝高速                                              4.39          3.07           1.75
 皖通高速                                             11.80          6.61           2.19
 广深铁路                                              5.20          5.29           1.21
 中国南车                                             12.47          8.32           1.84
 中国交建                                             14.35          9.54           1.84
 中国铁建                                             12.14          9.67           1.54
 中国中铁                                              8.78          6.15           1.75
 长城汽车                                             12.30          9.57           1.58
 比亚迪                                               66.51         75.40           1.08
 广汽集团                                             24.24         17.10           1.74
 青岛啤酒                                             41.07         45.45           1.11
 白云山                                               29.02         24.05           1.48
 新华制药                                             12.70          8.60           1.81
 海信科龙                                             15.25         10.88           1.72
 南京熊猫                                              8.15          4.41           2.27
 晨鸣纸业                                             17.80         14.02           1.56
 上海医药                                             24.39         21.00           1.42
 中兴通讯                                             37.05         31.50           1.44
 东方电气                                             11.14          6.92           1.97
 潍柴动力                                              9.02         10.42           1.06
 东北电气                                              3.76          1.39           3.32
 广船国际                                             26.66         12.20           2.68
 昆明机床                                              6.44          2.49           3.17
 一拖股份                                              7.75          3.50           2.72
 北辰实业                                              5.38          2.96           2.23
 创业环保                                             13.75          4.82           3.50
 中国中冶                                              4.63          2.51           2.26
 金风科技                                             17.97         13.62           1.62
 丽珠                                                 78.69         67.30           1.43
 万科                                                 41.13         41.20           1.22
 郑煤机                                                6.54          4.60           1.74
 大连港                                                2.81          1.46           2.36
 山东墨龙                                              4.81          1.41           4.18
 浙江世宝                                              8.33          2.67           3.83
 复星医药                                             44.76         51.90           1.06
 光大银行                                              4.80          4.54           1.30
 东江环保                                             15.85         11.32           1.72
 上海电气                                              6.82          3.26           2.57
 广发证券                                             20.16         18.24           1.36
 华泰证券                                             21.66         19.40           1.37
 东方证券                                             15.34          8.55           2.20
 光大证券                                             15.21         10.82           1.72
 招商证券                                             20.64         13.94           1.82
 中国银河                                             12.56          6.95           2.22
 中原证券                                              7.64          3.63           2.58
 国泰君安                                             21.38         20.75           1.26
 庄园牧场                                             25.43          9.40           3.32
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA> (整理 梁慧仪)
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