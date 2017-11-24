至2030年人工智能将在中国产生10万亿元产业带动效益--罗兰贝格

路透上海11月24日 - 国际管理咨询公司--罗兰贝格周四稍晚发布《中国人工智能创新应用白皮书》，预计至2030年人工智能将在中国产生10万亿元人民币的产业带动效益。

报告认为，除互联网行业外，汽车、消费品与零售、金融以及医疗行业等数据基础较完善、数据资源较丰富的行业，具有最为成熟的发展基础与最大的市场应用潜力；同时，制造、教育、通信行业也值得关注。

报告指出，借助人才基础、应用市场规模与投资支持等方面的优势，中国的人工智能企业数量、专利申请数量及融资规模均仅次于美国，位列全球第二，北京、上海与深圳在人工智能企业与人才积累方面名列全球前茅。

据估算，在金融行业，通过人工智能技术在风险控制、资产配置、智能投顾等方向的应用，预计将带来约6,000亿元的降本增益效益；在汽车行业，人工智能在自动驾驶上的技术突破将带来约5,000亿元的价值增益。

在医疗行业，通过人工智能技术在药物研发领域提高成功率、在医疗服务机构内提供疾病诊断辅助、疾病监护辅助等提高服务效率的应用，预计可带来约4,000亿元的降本价值；在零售行业，人工智能在推荐系统上的运用将提高在线销售量，更加精准的市场预测将降低库存成本，预计可带来约4,200亿元的降本增益价值。

报告预测，短期内构建大型数据集将是各企业与研究机构的重要发展方向，机器学习技术会更注重迁移学习与小样本学习等方向；长期来看，通用型人工智能的发展将依赖于对人脑认知机制的科学研究。

在商业应用方面，短期内，专用型人工智能将在数据丰富的行业、应用场景成熟的业务前端取得广泛应用；长期来看，人工智能技术可在边际成本不递增的情况下将个性化服务普及到更多消费者与企业，应用到更加普世化的情景。（完）