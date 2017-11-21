香港基金：瑞士盈丰推出数码科技基金，针对中国金融科技、AI等领域

路透香港11月21日 - 瑞士盈丰资产管理周二宣布，在香港推出一支数码科技基金，针对中国金融科技、人工智能（AI）等技术应用领域为经济转型带来的快速增长。

尽管腾讯、阿里巴巴等中国科网巨头由年初至今股价翻倍令投资者入市产生疑虑，负责该基金管理的盈丰高级投资基金经理莫文辉在记者会上指出，由这些巨头衍生出来的投资机会，不但有助投资者分散风险，还带来长期持有价值。

“超过一半的中国互联网用户也是消费力最强的一群，未来的投资焦点是腾讯的网络应用潜力，而非腾讯本身。”他说，“因此，随着腾讯和阿里巴巴的发展移向中国以外，美国投资者也开始吸纳他们的股票。”

新推出的“创凯数码科技基金”是一支长仓股票基金，采取主动选股模式，一般投资于30至50家不限市值的公司，偏好于资讯科技基础设施、社交媒体、金融科技、虚拟和扩增实境、人工智能、可穿戴技术、机器人、网络安全及相关领域。

该基金设有港元、美元及人民币对冲类别，目标每月派息，管理费用每年1.5%（最多2%），预计于今年12月成立。

根据模型组合，中国的非A股/港股、A股及ADR的投资占比分别为34%、20%及12%，其他国家和地区为韩国、台湾、新加坡、印度及印尼。按行业划分，大约一半来自互联网、半导体、保险及电子。（完）