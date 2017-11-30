人工智能令办公空间需求改变 房产中介20年内被取代--高力

路透上海11月30日 - 国际物业服务公司--高力国际(CIGI.TO)周四发布专题报告称，人工智能对中国房地产业的影响在未来十年内会持续扩大，城镇化进程将会加快，灵活办公空间的需求将进一步提升，办公楼和产业园的面积需求变小，空间利用率将会提高。

报告还指出，人工智能的发展对工业、酒店业、零售业、房地产业的影响最大，而对高附加值及决策行业、高程度的客户互动行业、创意行业、机器人及自动化系统程序编写等行业的影响较小。未来20年内，房产中介、电话销售人员、会计师、技术文档撰写员等职业将有可能会被人工智能取代。

高力国际华东区研究部董事陈铁东表示，“中国房地产市场作为快速发展的新兴市场。相关政策的支持和鼓励，国内人工智能的生产及技术将愈发成熟及普及，将推动中国人工智能在房地产的应用。长远来看，应用人工智能的物业将更具备吸引力及增值潜力。”

近年来，由于人工智能的发展，人们对于办公空间的需求发生了很大变化。据高力国际统计，四成知识劳动人口为移动办公人群，更青睐灵活办公空间的一代人已成为主要劳动力，固定电话的使用率降低为60%，目前30%-40%的办公空间甚少被使用，而物业成本不断上升，这些因素都推动了传统办公空间向灵活办公空间或基于活动功能的办公空间转变。

报告认为，企业需要大力投入以提高员工高附加值技能，而大型租户对写字楼的智能化硬件设施的需求将更高。开发商应意识到该趋势的发展，并预先设计相关配套设施，同时针对不同类型客户的需求，在不同区域打造不同定位类型的项目，包括租金较为低廉的次级商务区及周边区域，而不仅局限于主要商务区。

在人工智能具体应用方面，报告指出，在办公楼的管理当中，预计人工智能系统将大大提升办公楼的智能化水平，例如在办公楼安防的智能管理方面。此外，超高层办公楼宇的清洁、维修、消防等将会更多地使用人工智能系统。在零售方面，未来包括在无人管理的人工智能超市将会越来越普遍，而且人工智能系统可以通过大数据分析对于购物中心消费者进行更为针对性地定制化的营销和服务。

在商务园区的开发中，未来人工智能系统所拥有的语言识别技术和大数据分析技术，将被大量使用在呼叫中心、数据中心等，以及其它需要大量重复性工作或精细化数据分析领域。人工智能未来在养老地产中预计将会大量运用，人工智能可以在老年人的陪护，疏解老年人晚年生活的孤独感和寂寞感等心里治疗方面起到很大作用。（完）