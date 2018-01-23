焦点：美国国际集团将以55.6亿美元现金收购再保险业者Validus

路透1月22日 - 美国国际集团(AIG)(AIG.N)周一表示，将以55.6亿美元现金收购再保险业者Validus Holdings(VR.N)，结束其持续已久的瘦身进程。新任执行长Brian Duperreault将藉此开启扩张之路。

Duperreault发起这笔交易的四个月前，美国监管机构称，AIG不再是“太大而不能倒”的机构。被贴上“太大而不能倒”的标签，意味着需承受更加严格的政府监管和资本要求。2008年金融危机期间，AIG濒临破产后，如今其规模已经大幅萎缩。

对于Duperreault而言，总部位于百慕大(百慕达)的Validus并不陌生，因为百慕大是他的出生地，而且在加入AIG之前他曾在那儿一手创建并运营了Hamilton Insurance Group。

Validus有四部分业务，包括再保险、美国专业保险、资产管理以及一家英国劳合社(Lloyd’s of London)保险商。

AIG表示，该交易将提振AIG的每股获利和股东权益报酬率(ROE)，但未提供成本节省和预计回报的细节。

“这笔交易并非着眼于成本削减或协同效应。 事实上，情况恰恰相反，”Duperreault在接受采访时表示。“该交易的出发点是它让我们进入目前没有开展的事业。”

AIG每股68美元的出价较Validus周五收盘价溢价45.5%。

“这样的价格很值得，我们也会让钱花得很值得，”Duperreault表示。“我都仔细考虑清楚了”。

AIG股价收盘下跌0.9%至61.0美元。

该交易标志着AIG重新进入劳合社(Lloyd‘s)保险市场，有机会承保各类国际保险及再保险业务，通常是在复杂的或难以承保的领域，而这可能是高风险的，但会有更大的获利潜力。

在AIG和竞争对手一样面临严峻的定价压力之际，这项并购交易还将为AIG扩展在其他领域如再保险市场的份额。Validus的一项主要业务Validus Re，销售飓风等灾害的财险再保险产品。

Validus的其他业务包括AlphaCat，代表客户管理着32亿美元资金，这些客户投资于保险相关证券产品，即将通常与自然灾害有关的保险风险重新打包成债务。

此项并购交易还将让AIG的产品线加入农作物保险。

AIG的营收在过去四个季度中有三个季度下降，上年的事故索赔相关损失让该公司深受困扰。

去年接替Peter Hancock出任执行长的Duperreault，被认为是一位转型专家，他已经承诺理顺AIG的运营并提升盈利性。

收购Validus的交易料将在2018年中期完成。(完)