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中港新股：明年A股IPO仍将活跃，港股IPO料筹资1,500亿港元--安永
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December 27, 2017 / 10:51 AM / 更新于 20 hours ago

中港新股：明年A股IPO仍将活跃，港股IPO料筹资1,500亿港元--安永

1 分钟阅读

路透上海12月27日 - 国际会计和咨询机构安永周三预计，中国监管层明年将加快新股审核周期，加速消化首次公开发行（IPO）堰塞湖，预计A股IPO仍将相当活跃；而港股IPO方面，预计明年筹资额达1,500亿港元。

今年大中华区IPO活动是2007年以来最活跃的一年，以IPO宗数计，深圳证交所、上海证交所和港交所包揽全球前三，分别为222宗、214宗和160宗；若以融资额计，上海证交所和港交所分列全球第二和第三，分别为209亿美元和165亿美元，位居纽交所之后。

上海证交所和深圳证交所今年共有436宗A股IPO，合计筹资2,304亿元人民币，分别同比增长92%和53%。

安永审计服务合伙人汤哲辉表示，中国证监会发审委正加快审核周期，申请IPO企业的排队周期有所缩短，这将为A股市场市场提供更多的上市资源，估计明年新股发行速度不会放缓。

他指出，在当前国内证券市场支持实体经济发展的主基调下，预计明年来自工业制造业、TMT（科技、媒体和电讯）以及材料业将是A股IPO企业所处的前三大行业，例如先进制造业、人工智能以及消费等领域的企业上市速度将加快。

他还认为，全球经济有望保持稳定的增长，香港作为内地资本市场进一步对外开放的桥头堡，有望吸引更多国外企业来港上市，尤其是‘一带一路’战略发展将会带来更多机会；而且香港正积极推动的一些制度创新，例如允许同股不同权的创新企业在主板上市、允许未有收入的生物科技发行人在主板上市等，将吸引更多科技企业明年在港上市。

“若某两家大型企业顺利在2018年上市，筹资额将超2,000亿港元。”他透露，这两家企业可能来自互联网金融领域。

据国内媒体此前报导，另一国际会计与咨询机构--德勤中国全国上市业务组近日亦发布A股IPO展望报告，预计明年将有320-380只新股发行，融资额达1,700-2,000亿元。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)

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