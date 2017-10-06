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独家：空中客车防务事业冻结资本支出 恐无法达成现金目标
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2017年10月6日 / 凌晨12点20分 / 13 天前

独家：空中客车防务事业冻结资本支出 恐无法达成现金目标

1 分钟阅读

路透巴黎10月5日 - 根据路透看到的一份备忘录，空中客车防务及航天公司(Airbus Defence and Space)已经冻结资本支出，并呼吁旗下34,000名员工采取“特别措施”节约现金，因该公司有可能无法达成2017年现金目标，差额在数亿欧元之谱。

根据一份发送给员工的摘要，部门财务长Julian Whitehead在一场内部论坛上表示，“由于有可能以数亿欧元之差而无法达成全年现金目标，我们必须要一起采取一些特别措施。”

空中客车(Airbus)(AIR.PA)先前已经表示，排除并购及客户融资，2017年整体集团自由现金流将接近2016年水准。该公司并未公布各部门的现金目标。

空中客车防务及航天公司是空中客车集团第二大事业群，仅次于商用客机事业，占公司营收比重18%；空中客车防务及航天公司先前已经警告称，陷入困境的A400M军用飞机计划持续带来现金压力。

该部门打算年底前成立备忘录中提到的“现金危机”小组，以挽救情势，预料所有项目都将参与其中。

备忘录称，在这些计划明朗化之前，该部门所有活动及所有子公司的资本支出即刻冻结。

当被要求就此备忘录置评时，一名空中客车发言人表示，“我们目前正处于商用及政府业务例行的年底竞争。”

他补充称，“在营业年度这个时候，必须提醒各个分支达成现金目标的重要性。这是当前空中客车持续推动的努力，这是一个相当例行的程序，以确切达成空中客车防务及航天部门季度及年度部门目标。”(完)

编译 张明钧; 审校 蔡美珍

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