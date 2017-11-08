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亚股勉力再创十年高点 中国贸易数据喜忧参半
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2017年11月8日 / 凌晨5点10分 / 1 天前

亚股勉力再创十年高点 中国贸易数据喜忧参半

2 分钟阅读

路透悉尼11月8日 - 亚股周三勉力再创十年峰值，因数据显示，中国进口需求仍充满活力，不过因美国税改或遭遇阻力的担忧令美元下滑。

中国海关总署周三公布，以美元计价10月出口同比增长6.9%，低于路透调查预估中值7.2%；进口同比增长17.2%，高于预估中值16%。

中国股市沪深300指数.CSI300上涨0.8%，触及2015年中以来高位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数扳回盘初跌幅，上扬0.24%，创2007年11月以来高点。

日股日经指数.N225跌0.2%，不过上日创下1992年以来最高收位；澳洲股市则升至2008年以来最高水准。

交易员称，E-迷你标普500指数期货下滑0.14%，因华盛顿邮报报导，美国参议院共和党领袖正考虑将调降公司税的时间推迟一年，而下调公司税是众议院税改案的一个核心内容。

投资者还持续关注美国总统特朗普亚洲之行，期间他已就朝鲜发展核武的野心提出严厉警告。

汇市方面，花旗分析师称市场“随机游走”，缺乏明确的后续趋势。

美元指数微跌0.07%至94.843，此前再一次上攻95.150附近阻力位未果。

美元兑日圆小跌0.2%至113.79，但处在过去12个交易日的交易区间112.96/114.74之内。

欧元兑美元隔夜触及数个月来低位1.1552，因德国工业生产数据令人失望。但欧元在亚洲盘中迅速回稳，约报1.1597。

**收益率曲线趋平**

美股周二稍作喘息，此前触及纪录新高。道琼工业指数.DJI收高0.04%，标准普尔500指数.SPX收低0.02%，纳斯达克指数.IXIC收挫0.27%。

标普金融股指数跌1.33%，领跌各板块，部分因担心收益率曲线趋平会损及银行获利。银行借入短期资金放出长期贷款。

美国收益率曲线近几周大幅趋平，两年期和10年期公债利差缩减至仅68个基点，为2007年以来最窄。

这基本反映出对美联储12月将升息的押注，推高了短期收益率。

收益率曲线趋平有时是预示经济增速放缓，但也可能是暗示市场过度追逐风险，因投资人追捧较长期债券，以争取较高回报。

油市受沙特肃贪行动主导。沙特王储穆罕默德为巩固权力进行大规模逮捕，一名官员形容这只是整肃的第一阶段。

石油输出国组织(OPEC)成员国沙特与伊朗之间的紧张情势亦升高，分析师表示，这对油市的影响超过沙特王储的肃贪行动。

布兰特原油周一触及两年半高点后，目前下跌0.16美元，至63.53美元，美国原油期货跌0.21美元，至56.99美元。

图表：MSCI明晟全球指数, MSCI明晟亚太地区(除日本), 日经指数年内迄今表现 tmsnrt.rs/2t0wy3T

(完)

编译 孙茉莉/王颖/许娜/王丽鑫/蔡美珍；审校 李婷仪/李爽/张若琪/刘秀红

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